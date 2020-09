Cum arată noile modele Dacia

Dacia Logan. Are o siluetă complet redesenată. Are faruri şi stopuri noi, este mai mare decât vechiul model şi dispune de un sistem nou de climatizare. Volanul poate fi reglat , are suport pentru smartphone, ecran pentru calculatorul de bord şi comenzi pe volan pentru pilotul automat şi limitatorul de viteză, precum şi senzor de lumină şi aprindere automată a farurilor.

Dacia Sandero. Are un şasiu mai rigid este un vehicul mai silenţios faţă de vechiul model şi o direcţie asistată electric. Şi la interior se schimbă multe: arhitectura planşei de bord este cu totul diferită. Ecranul sistemul multimedia este de sine stătător şi amplasat astfel încât să fie mai uşor de urmărit de către şofer. Pentru prima oară la Dacia, o trapă de pavilion vitrată cu deschidere electrică va fi disponibilă în cursul anului 2021 pe acest tip de maşină.

Cât despre Sandero Stepway concurează fără probleme cu toate mini SUV-urile de clasă B de pe piaţă.Noile modele vin cu schimbări radicale la interior: noi materiale, un bord foarte modern, cu linii simple și elegante şi guri de ventilaţiei cu un design inovator. Sistemele media oferite se ridică la nvielul oricărui competitor.

Noile modele Dacia vor ajunge în showroom-uri cel târziu în noiembrie.