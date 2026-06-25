Cum au ajuns "Bârfele satului" din Germania în casa unui român din Buzău. S-a trezit cu poliția la ușă după achiziție

1 minut de citit Publicat la 14:06 25 Iun 2026 Modificat la 14:06 25 Iun 2026

O statuie din ansamblul monumental "Bârfele Satului" din Germania a fost recuperată de polițiști din curtea unui localnic din Buzău. Foto: Poliția Română

O operă de artă furată din Germania a fost depistată joi de polițiștii din Buzău în locuința unui localnic din acest județ, anunță autoritățile.

Este vorba despre o statuie care ar face parte din ansamblul monumental intitulat "Der Dorfklatsch" ("Bârfele satului", n.r.), aparținând patrimoniului cultural național al Germaniei.

Conform autorităților, polițiștii Secției rurale Berca au depistat în localitatea Sătuc statuia din bronz, reprezentând o femeie cu mâna făcută pâlnie, la gură.

"Polițiștii din Buzău au descoperit statueta, de aproximativ 1,50 metri, realizată din bronz turnat, la imobilul unui bărbat, de 49 de ani, care ar fi achiziționat-o recent.

Statueta a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor și a fost predată Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, pentru stabilirea trasabilității și pentru depistarea persoanelor ce ar fi sustras-o din amplasament, în scopul luării măsurilor legale ce se impun.

Poliția Română: "Se fac demersuri pentru depistarea hoților și restituirea statuii în Germania"

Activitățile investigative au fost derulate sub coordonarea Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, pe baza informațiilor deținute de aceasta cu privire la posibila localizare a obiectului de patrimoniu pe teritoriul României.

Cu sprijinul Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, urmează a se realiza schimbul de informații cu autoritățile de aplicare a legii din Germania, în vederea restituirii bunului sustras și continuării cercetărilor privind furtul statuetei", se spune în comunicatul Poliției Buzău.

Ce se știe despre ansamblul statuar "Bârfele Satului" din Germania

Ansamblul monumental "Der Dorfklatsch" este o lucrare amplasată stradal, realizată din bronz și formată inițial din trei statuete antropomorfe.

Fiecare dintre acestea măsoară aproximativ 1,40–1,50 metri înălțime.

Cele trei personaje ilustrează o scenă cotidiană de dialog și interacțiune socială specifică comunităților rurale.

Realizată de Jürgen Ebert, un cunoscut sculptor și artist plastic german, opera a fost inaugurată pe 25 octombrie 1996, fiind amplasată în piața centrală din Wiehagen, un district al comunei Wickede din landul Renania de Nord-Westfalia.

La finele anului 2025 și în primăvara anului 2026, două dintre cele trei statuete au fost furate succesiv de hoți de metale.

Cea recuperată de polițiștii din Buzău fusese furată anul trecut.