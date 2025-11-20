Cum poate fi prezis riscul bolilor cardiovasculare. Metoda propusă de Amy Morgan la Congresul Internațional de Longevitate

Amy Morgan. Foto: Longevity Congress

Bolile de inimă sunt principala cauză de deces la nivel mondial, dar cercetătoarea britanică dr. Amy Morgan, de la University of Salford (Marea Britanie), spune că tehnologia modernă ar putea schimba acest lucru. În prezentarea sa de la Congresul Internațional de Longevitate organizat la București, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, ea a arătat cum matematica și biologia pot lucra împreună pentru a anticipa boala înainte ca simptomele să apară.

Amy Morgan face parte dintr-o nouă generație de oameni de știință care traduc procesele biologice în ecuații. Prin modele matematice complexe, cercetătoarea poate simula felul în care organismul reacționează la anumiți factori de risc, cum ar fi colesterolul, inflamația sau vârsta. „Matematica ne ajută să vedem cum evoluează procesele invizibile din corp, cu mult înainte să se transforme în boli”, a explicat ea în cadrul evenimentului.

Lucrarea sa recentă se concentrează pe metabolismul colesterolului, substanță esențială pentru organism, dar care, în exces, duce la boli cardiovasculare. Echipa ei a descoperit că grăsimile saturate cresc mai mult nivelul de colesterol din sânge decât colesterolul alimentar în sine, contrazicând multe mituri populare.

„Pe măsură ce îmbătrânim, corpul absoarbe mai mult colesterol, dar elimină mai puțin. În plus, receptorii care curăță sângele devin mai puțini și mai puțin eficienți. Toate acestea cresc riscul de infarct sau accident vascular”, a explicat cercetătoarea.

Prin simulări matematice, ea poate observa exact unde apare problema și cum se poate corecta. Modelele dezvoltate de Amy Morgan pot arăta, de exemplu, cum un anumit tratament – fie o schimbare de dietă, fie un medicament – modifică în timp nivelul de colesterol și reduce inflamația.

Acest tip de cercetare, aflată la granița dintre biologie și tehnologie, deschide drumul către o medicină preventivă mult mai precisă. În loc să trateze boala după ce apare, medicii ar putea evalua riscul din timp și acționa înainte ca arterele să fie afectate.

„În viitor, un test de sânge ar putea fi analizat nu doar pentru valori izolate, ci pentru modul în care corpul tău funcționează ca sistem. Asta înseamnă că vom putea estima vârsta biologică a inimii și riscul de infarct cu ani înainte”, a spus Amy Morgan.

Specialista crede că acest tip de analiză va deveni parte din consultațiile medicale obișnuite în următorii ani. „Matematica poate salva vieți dacă o folosim pentru a înțelege ce se întâmplă în interiorul nostru. Scopul nu este să trăim mai mult, ci să trăim mai bine”, a concluzionat ea.

Prezentarea cercetătoarei britanice a fost una dintre cele mai urmărite din cadrul Congresului Internațional de Longevitate, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu International Longevity Alliance. Evenimentul a reunit la București zece experți din SUA, Marea Britanie, Suedia, Israel și Germania, care au vorbit despre cele mai noi soluții pentru extinderea vieții sănătoase.