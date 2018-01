Cum sa inveti simplu si eficient limba engleza

Tot mai multi oameni isi doresc locuri de munca mai bine platite, apeland la diverse cursuri de perfectionare. Acestea ii ajuta sa obtina un atestat, dezvoltandu-le, in acelasi timp, abilitatile intr-un anumit domeniu.



Cine alege sa faca cursuri engleza, cu siguranta isi doreste o evolutie pozitiva a carierei. Multi apeleaza la specialisti pentru a isi insusi cunostinte de limba engleza, fie la nivel de incepatori, fie la un nivel mai avansat.



Foarte multi se intreaba care sunt cele mai eficiente metode pentru a isi imbunatati nivelul de cunostinte, insa, cu certitudine, nu exista retete sigure in acest sens, ci doar sfaturi care ar putea ajuta.



Putem enumera mai jos cateva astfel de sfaturi care va vor ajuta sa invatati simplu si eficient limba engleza:



Invatati propozitii intregi, nu doar cuvinte



Retineti fraze complete in dauna cuvintelor individuale. Acestea te vor face sa iti fie mai usor sa iti amintesti de un anumit cuvant, daca l-ai introdus intr-un context anume. De fiecare data, acel cuvant va fi asociat de mintea ta cu o fraza anume, ceea ce te va face sa iti amintesti mai usor cuvantul respectiv. Este esential ca, de fiecare data cand inveti un cuvant, sa nu il memorezi singur, ci sa il inveti citindu-l in cadrul unor propozitii.



Stiti prea bine ca o vorba celebra care circula peste tot spune “teorie, teorie, dar practica te omoara!” Chiar daca ati studiat in scoala generala sau in facultate limba engleza, lipsa exercitiului vorbirii de dupa terminarea studiilor v-a afectat modul in care puteti comunica intr-o limba straina. Nu va sfiiti, deci, sa vorbiti de cate ori puteti in engleza. Nu ezitati sa comunicati cu oricine e dispus sa va asculte. Doar practica conversationala va poate aduce fluenta in exprimare.



In epoca internetului, in care accesul la informatie si divertisment este tot mai facil, poti viziona filme si asculta muzica in limba engleza. Nu-i un secret ca foarte multi copii invata de mici sa converseze in engleza doar uitandu-se la desene animate dublate in aceasta limba. Char daca nu crezi in aceasta metoda si nu iti dai seama cum ai putea sa inveti tu engleza doar uitandu-te la televizor, la filme in limba engleza, specialistii spun ca creierul nostru este foarte concentrat pe actiunea care se petrece si incearca sa dezlege cat mai multa informatie.



Cand te uiti la un film, seteaza subtitrarea pe limba engleza avand ocazia astfel sa vezi cum se pronunta diferite cuvinte.

Daca ai un telefon performant, seteaza meniul telefonului in engleza.



O intrebare esentiala care v-ar ptea veni in minte ar fi cea legata de gramatica engleza. Cum inveti gramatica doar uitandu-te la televizor? Multi spun, insa, ca mai important este sa stii sa pui cuvintele in fraze decat sa cunosti regulile complicate de gramatica.

Nu te gandi foarte mult la reguli: acestea ingreuneaza informatia si te fac greoi in exprimare. Multi specialisti spun ca, pentru o fluenta in exprimare, mai important este sa citesti in engleza decat sa te afunzi in studiul amanuntit al gramaticii.