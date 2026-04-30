Cum se circulă pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse de 1 Mai. Șoferii sunt sfătuiți să aleagă alte rute

Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Facebook/ CNAIR

În minivacanţa de 1 Mai se va circula pe o singură bandă, alternativ, pe Podul Prieteniei, a anunțat joi purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Giurgiu, Livia Filimon, pentru Agerpres.

Deoarece nu va fi deschisă circulaţia pe ambele benzi, ca în perioada Paştelui, se vor putea forma cozi, participanţi la trafic care şi-au propus să iasă din ţară prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu fiind sfătuiţi să aleagă trasee alternative.

"De 1 Mai nu se opresc lucrările la Podul Prieteniei, pe partea bulgară, acestea vor continua şi oamenii să fie pregătiţi că tot pe o singură bandă se va circula. De data aceasta nu va fi ca de Paşte, când circulaţia a fost deschisă pe ambele sensuri, e posibil să se formeze cozi, pentru că nu se deschide circulaţia pe ambele sensuri. Lucrările de reparaţii continuă pe partea bulgară a Podului Prieteniei Giurgiu - Ruse, iar traficul rutier se va desfăşura alternativ, pe o singură bandă", a precizat Livia Filimon.

Ea spune că în contextul minivacanţei de 1 Mai, când traficul ar putea fi mai aglomerat, există posibilitatea ca timpii de aşteptare pentru traversarea Podului Prieteniei Giurgiu - Ruse să fie mai mari decât de obicei.

Pentru a evita blocajele sau întârzierile, ITPF Giurgiu recomandă conducătorilor auto şi firmelor de transport să îşi planifice traseele în mod eficient şi să ia în considerare rute alternative pe la punctele de trecere a frontierei de la Calafat, Bechet, Zimnicea, Turnu Măgurele, Călăraşi sau prin judeţul Constanţa, pe la Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipniţa, Dobromir.

Ce măsuri ia Poliția de Frontieră în minivacanța de 1 Mai În perioada minivacanței de 1 Mai și de Ziua Tineretului, Poliția de Frontieră anunță că a mobilizat un dispozitiv special, adaptat la creșterea traficului, astfel încât trecerea granițelor să se facă rapid și în siguranță. În medie, aproximativ 3.500 de polițiști de frontieră vor fi la datorie zilnic, atât în punctele de trecere, cât și în zonele de supraveghere, iar resursele vor fi redistribuite în funcție de fluxul de călători. La frontiera externă a României – cu Ucraina, Republica Moldova și Serbia – accentul va fi pus pe fluidizarea controlului, prin suplimentarea personalului acolo unde este nevoie și folosirea la maximum a infrastructurii existente, inclusiv pentru transportul de marfă, pentru a evita blocajele. În ceea ce privește frontiera internă, circulația către și dinspre Ungaria și Bulgaria se face fără oprire în fostele puncte de frontieră. Cu toate acestea, autoritățile reamintesc că este obligatoriu ca toți călătorii să aibă asupra lor documente de identitate valabile, iar în cazul minorilor se aplică aceleași reguli privind însoțirea și documentele necesare. Având în vedere numărul mare de pasageri din această perioadă, inclusiv în aeroporturi, Poliția de Frontieră recomandă planificarea atentă a călătoriilor și prezentarea din timp la aeroport, conform indicațiilor companiilor aeriene. Totodată, colaborarea cu autoritățile din statele vecine rămâne esențială pentru gestionarea traficului și prevenirea incidentelor la graniță. Pentru a evita aglomerația, șoferii sunt sfătuiți să folosească toate punctele de trecere deschise și să se informeze din timp despre condițiile de trafic. De asemenea, este importantă respectarea indicațiilor polițiștilor de frontieră și a regulilor de circulație, pentru ca deplasările din această perioadă să se desfășoare fără probleme.