Cum va fi adusă în România, de Paște, Lumina Sfântă de la Ierusalim, în plin război cu Iranul. Precizările ambasadei Israelului

Statul Israel face „toate demersurile” pentru aducerea Luminii sfinte de Paşte de la Ierusalim la Bucureşti, în actualele condiţii de securitate, a precizat marţi ambasada Israelului din România.
„În ciuda provocărilor de securitate generate de încercările repetate ale Iranului de a viza locurile sfinte din Ierusalim, pregătirile logistice pentru acest moment special sunt deja în desfăşurare. Autorităţile israeliene lucrează pentru a asigura condiţiile necesare desfăşurării în siguranţă a acestei tradiţii vechi şi atât de însemnată. Ambasada României în Israel, precum şi Ministerul Afacerilor Externe al României au fost, de asemenea, informate cu privire la aceste demersuri”, a arătat ambasadorul Israelului la Bucureşti, Lior Ben Dor, într-o postare publicată pe contuld e Facebook al ambasadei.
Ambasadorul a adăugat că Israelul „îşi reafirmă angajamentul ferm faţă de protejarea locurilor sfinte şi garantarea libertăţii religioase pentru toate comunităţile”.
„Ambasada noastră îşi exprimă, totodată, dorinţa de a celebra aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim alături de milioane de credincioşi din România", a menționat Lior Ben Dor.