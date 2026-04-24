Cum va fi vremea în minivacanța de 1 mai. Șefa ANM anunță frig și ploi la începutul lunii viitoare

1 minut de citit Publicat la 11:20 24 Apr 2026 Modificat la 11:20 24 Apr 2026

La începutul lunii mai temperaturile vor fi scăzute și există șanse de ploaie. Foto: Getty Images

Deși vremea începe să se încălzească din acest weekend și vom avea chiar temperaturi de vară, la începutul lunii mai revin frigul și ploile, a anunțat directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, la Antena 3 CNN.

„Vorbim într-adevăr de o probabilitate ca la începutul lunii mai să contăm pe o vreme mai rece decât în mod obișnuit, în special în zona Moldovei, Dobrogea, Muntenia și Oltenia.

Maximele, așa cum arată informațiile la acest moment, vor fi cuprinse între 10 până la 15 grade Celsius, mai cald în Banat - 17-18 grade Celsius - și o probabilitate de a înregistra și precipitații la nivel punctiform”, a spus Elena Mateescu la Antena 3 CNN.

Meteorologii au emis, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni.

Până la jumătatea săptămânii viitoare însă, vremea va fi frumoasă.

„O vreme caldă. Duminică, iată, 25 de grade Celsius în Oltenia și Muntenia, 23-24 de grade în Capitală.

Vremea frumoasă va fi de interes și la debutul săptămânii viitoare, cel puțin până marți, când ecartul valorilor se va situa între 9 până la 19 -20 de grade.

De la mijlocul săptămânii viitoare, contăm pe o scădere a regimului de temperaturi. În jumătatea sudică ne apropiem de valorile specifice datei din calendar, în timp ce în nord vom înregistra cele mai coborâte valori, maxime de 10- 12 grade cel mult”, a spus șefa ANM.

De asemenea, astpzi, 24 aprilie, este în vigoare și un cod galben de intensificări ale vântului.

„Astăzi o atenționare meteorologică de cod galben pentru intensificări ale vântului în partea de nord-est și sud-est a Transilvaniei, dar și nord-estul MOL, Moldovei și vestul Olteniei rafale de 50-65km/h, iar în Carpații Meridionali și de Curbură rafale de 70 -90km/h.

Astăzi, un ecart al valorilor maxime între 12 până la 22 de grade, cu 20-21 în Capitală. Mâine între 14 și 23 de grade Celsius, 21-22 de grade în Capitală, iar ziua de duminică, așa cum menționam, atingem pragul unei zile de vară. Vor fi 25 de grade Celsius în Oltenia și Muntenia”, a mai spus Elena Mateescu la Antena 3 CNN.