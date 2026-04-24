Cod galben de vânt puternic în 21 de județe. HARTA zonelor vizate de avertizarea ANM

I.C.
<1 minut de citit Publicat la 10:14 24 Apr 2026 Modificat la 11:15 24 Apr 2026
Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, un cod galben de vânt puternic, valabil până diseară, la ora 21:00, în 21 de județe.

Cod galben de vânt puternic

Interval de valabilitate: 24 aprilie, ora 10:00 – 24 aprilie, ora 21:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Pe parcursul zilei de vineri (24 aprilie), în nordul, estul și sud-estul Transilvaniei, nord-estul Moldovei și vestul Olteniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...65 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor atinge 70...90 km/h.

Intensificări temporare ale vântului vor fi și în restul teritoriului, cu viteze în general de 40...45 km/h.

Etichete: cod galben de vant vant puternic ANM vremea

