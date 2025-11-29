Cutremur, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în România. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs

Publicat la 08:27 29 Noi 2025 Modificat la 08:37 29 Noi 2025

Cutremur, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în România. Foto: Hepta

Un seism cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, în România, conform Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Cutremurul a fost înregistrat la ora 02:22, în zona seismică Vrancea, la adâncimea de 108 km.

Seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 39km V de Focşani, 58km N de Buzău, 73km E de Sfântu-Gheorghe, 83km E de Braşov, 95km NE de Ploieşti, 99km SV de Bârlad.

Cele mai mari cutremure din ţara noastră, în 2025

Cele mai mari seisme din 2025, în România, ambele de magnitudine 4,4 grade pe scara Richter, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea.

În luna octombrie, în România s-au produs 31 de cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4,2 grade pe Richter. Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, pe 16 septembrie.