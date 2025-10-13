Cutremur în România, luni dimineața. Ce magnitudine a avut

<1 minut de citit Publicat la 09:12 13 Oct 2025 Modificat la 09:32 13 Oct 2025

Cutremur în România. Foto :Getty Images

Un cutremur a avut loc luni dimineașa, la ora 08:36, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, transmite Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Potrivit sursei citate, seismul a avut magnitudinea de 3.1 și s-a produs la adâncimea de 140 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 30km V de Focsani, 67km N de Buzau, 79km E de Sfantu-Gheorghe, 86km SV de Barlad, 91km S de Bacau, 93km E de Brasov.

Duminică seară, a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 3,7, în Buzău.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, în data de 16 septembrie.