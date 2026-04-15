Cutremur în România, miercuri dimineață. S-a produs în același loc în care a fost consemnat cel mai important seism din acest an

G.A.
<1 minut de citit Publicat la 08:53 15 Apr 2026 Modificat la 08:53 15 Apr 2026
Cutremur înregistrat pe seismograf. Foto: Getty Images

Un cutremur de magnitudine 3,3 s-a produs miercuri dimineaţa, la ora 5:53, în judeţul Vrancea.

Informația provine de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), citat de Agerpres.

Seismul a avut loc la adâncimea de 125,4 km, în apropierea următoarelor oraşe: 48 km sud de Focşani, 61 km sud de Buzău, 64 km est de Sfântu-Gheorghe, 74 km est de Braşov şi 90 km nord-est de Ploieşti.

Cel mai important cutremur din acest an, cu magnitudinea 4,5, s-a produs în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.

