Cutremur în România, miercuri dimineață. S-a produs în același loc în care a fost consemnat cel mai important seism din acest an

Cutremur înregistrat pe seismograf.

Un cutremur de magnitudine 3,3 s-a produs miercuri dimineaţa, la ora 5:53, în judeţul Vrancea.

Informația provine de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), citat de Agerpres.



Seismul a avut loc la adâncimea de 125,4 km, în apropierea următoarelor oraşe: 48 km sud de Focşani, 61 km sud de Buzău, 64 km est de Sfântu-Gheorghe, 74 km est de Braşov şi 90 km nord-est de Ploieşti.



Cel mai important cutremur din acest an, cu magnitudinea 4,5, s-a produs în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.