Cutremur puternic în California, lângă San Diego. S-a trimis alertă de urgență în mai multe orașe: „Acoperă-te, ține-te bine”

Un cutremur puternic s-a produs luni în sudul Californiei, în apropiere de San Diego, au declarat autorităţile locale, potrivit BBC.

UPDATE 21:30 „Este puţin probabil să existe victime şi daune”, a apreciat USGS într-un raport iniţial. „În general, populaţia acestei regiuni locuieşte în structuri care sunt rezistente la cutremure, deşi există unele structuri vulnerabile”, notează sursa citată.

Cutremurul a fost suficient de puternic încât să-i afecteze pe unii locuitori din comitatul Orange County, sudul Californiei, potrivit primelor mărturii înregistrate de AFP.

Știrea inițială: Epicentrul cutremurului cu magnitudinea de 5,2 a fost localizat lângă Julian, un orăşel aflat la puţin peste o oră de mers cu maşina de San Diego, potrivit Institutului american de geofizică (United States Geological Survey - USGS).

Cutremurul a avut loc la o adâncime de 13,4 km, a indicat USGS.

Alertele de urgență au ordonat locuitorilor să se adăpostească, de la San Diego până la Los Angeles. „Aruncă-te la pământ, acoperă-te, ține-te bine. Protejați-vă”, se arată în alertă.

Potrivit USGS, cei care locuiesc cel mai aproape de epicentru au simțit „zguduituri moderate”, iar peste 25 de milioane de oameni au simțit „zguduituri slabe până la ușoare”.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a fost informat cu privire la cutremur, potrivit biroului său.

„Statul se coordonează cu autoritățile locale pentru a evalua eventualele pagube și dacă este nevoie de un răspuns de urgență”, a declarat biroul lui Newsom.

NEW: @CAGovernor Newsom has been briefed on the earthquake in San Diego County.



