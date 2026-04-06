Cuvinte care dau putere: profesorul Dan Voiculescu, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu. „Un reper care nu poate fi clătinat”

Profesorul Dan Voiculescu a publicat pe blogul său un mesaj de susținere și încurajare, adresat familiei lui Mircea Lucescu, evidențiind forța morală și intelectuală a unuia dintre cei mai respectați antrenori români.

În mesajul său, profesorul subliniază că Mircea Lucescu reprezintă un simbol de stabilitate și demnitate, un om care a devenit, în timp, un reper solid pentru societatea românească.

„Recunosc în Mircea un om cu o forță morală și intelectuală rar întâlnită. El a fost, este și va fi un reper al societății românești. Aveți încredere că bunul Dumnezeu va ști cum să îngrijească drumul său. Sunt sigur că Mircea va fi tratat cu respect și admirație, indiferent unde se află”, a transmis profesorul Dan Voiculescu.

Mesajul publicat pe blog transmite un puternic sentiment de solidaritate și respect, reafirmând statutul lui Mircea Lucescu ca figură emblematică a României și un model de caracter care nu poate fi clătinat.