Adina Anghelescu, dezvăluiri în dosarul momentului: De ce a fost audiat tocmai acum Dan Barna la DLAF

”Am solicitat întâlnirea de peste doi ani, din 2019, din campania electorală, când, în urma acelui articol, a fost o autosesizare a DLAF-ului. Când am primit invitația m-am bucurat că, în sfârșit, aveam ocazia să clarific anumite lucruri care erau neclare. A fost un dialog civilizat, un dialog de câteva zeci de minute. Au fost întrebări destul de banale, legate de trei formulare de participanți la proiect, dacă semnătura era a mea sau nu și am clarificat de ce nu eram într-o situație de conflict de interese în ceea ce însemnau angajații de la acea croitorie de la Sibiu, unde a fost și sora mea printre angajați”, a spus Dan Barna după audierile de la DLAF.

”Sunt optimist că vom ajungem într-un termen, sper eu, scurt și nu vom aștepta încă doi ani pentru a închide această poveste pentru care am consumat energie, eu și colegii din USR PLUS. Nu a fost nicio concluzie, inspectorii și-au notat ce am spus, au zis că nu au niciun fel de probleme, iar lucrurile sunt clare. Procedural era necesar să existe și acest interviu al meu. Din ce mi-au spus, nu mai e cazul de o nouă invitație”, a mai declarat Barna.

Rise Project a publicat, în 2019, un articol în care acuza firma lui Dan Barna că multe proiecte au eşuat, iar liderul USR este „supervizorul senin al unor fraude şi conflicte de interese cu fonduri UE”.

În replică, Dan Barna a cerut ca DLAF să trimită de urgenţă documentele la DNA, pentru că ştie că „asta e comanda politică pe care au primit-o”.

De ce a fost audiat tocmai acum Dan Barna la Departamentul de Luptă Anti-Fraudă (DLAF)

”El a fost chemat la DLAF, adică la autoritatea care se află sub coordonarea Guvernului, adică și a domnului Barna care este vicepremier și domnul Barna a spus foarte bine: ”m-au invitat”. (...) Domnul Barna a ieșit după 40 de minute, victorios cumva, și a spus că nu a fost nicio problemă și că lucrurile sunt clare”, a spus Adina Anghelescu, jurnalist de investigații, sâmbătă seară la emisiunea ”Descoperiți” de la Antena 3.

”Noi ce să înțelegem? Că au căzut la pace? (...) Nu cred că atâta vreme cât domnul Barna se va afla pe postul de vicepremier DLAF-ul o să trimită ceva nasol la DNA în acest raport și despre grupul de firme al domnului Barna”, a mai spus Adina Anghelescu.

Aflați mai multe informații urmărind materialul video de mai jos!

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal