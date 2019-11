Dan Negru cere opțiunea „Non of The Above” pe buletinul de la prezidențiale. Mesajul plin de revoltă postat pe Facebook

Dan Negru a scris, pe Facebook, că românii ar trebui să aibă opțiunea ”Non of the above” pe biletul de vot, la fel ca multe alte state, precum Spania, Rusia sau Ucraina.

”In multe alegeri electorale există opțiunea “Non of The Above”. E in fel de #tuvăngură pe toți ! In Spania se numește “Voto en Blanco”, in Rusia și Ukraina “Protiv Sveh”, există și in câteva state din America ,in India sau in Grecia dar și in multe alte țări din lume. La prezidențiale din 2016 au avut-o și bulgarii și opțiunea “Împotriva Tuturor” a luat 6%. Ma mir că nimeni n-a cerut-o la noi așa că le cer public ăstora să-mi dea și mie opțiunea de a vota.: “None of The Above”. La toate alegerile locale, generale, prezidențiale și de care or mai fi ele: #tuvăngură pe toți!”, a scris Dan Negru, pe Facebook.