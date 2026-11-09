Dan Voiculescu avertizează că subfinanțarea cercetării înseamnă o „amenințare la adresa securității României”

1 minut de citit Publicat la 13:04 09 Noi 2026 Modificat la 13:04 09 Noi 2026

Profesorul Dan Voiculescu. Foto: Blogul personal

România a bugetat în 2025 doar 18,8 euro pe locuitor pentru cercetare și dezvoltare, față de media europeană de 288,9 euro. Pornind de la acest decalaj, profesorul Dan Voiculescu cere, într-o postare pe blogul său, ca bugetul cercetării din 2027 să fie de cel puțin zece ori mai mare decât cel din 2026.

România a avut cea mai mică alocare bugetară pe locuitor din Uniunea Europeană și a fost singurul stat membru în care acest indicator a scăzut între 2015 și 2025. Suma a coborât de la 20,8 la 18,8 euro pe locuitor, o reducere de 9,6%, în timp ce media UE a crescut cu 57,7%. Raportată la dimensiunea economiei, alocarea bugetară a României pentru cercetare și dezvoltare a reprezentat doar 0,09% din PIB în 2025. (ec.europa.eu⁠ , agerpres.ro⁠, ec.europa.eu⁠ )

„Într-o lume în care revoluția tehnologică devine factor decisiv în economie, în politică și în dinamica socială, statul român taie bani de la cercetare!”, scrie Dan Voiculescu.

Burse și salarii pentru tinerii cercetători, proiecte comune cu firmele

Pentru bugetul din 2027, profesorul propune burse consistente și salarii comparabile cu cele din Occident pentru tinerii cercetători, precum și ocuparea posturilor din laboratoare pe baza performanței. El cere și finanțarea directă a proiectelor dezvoltate de cercetători împreună cu antreprenorii, atunci când există o cerere demonstrată pentru rezultatele lor.

O altă propunere vizează acordarea scutirii de impozit pe venit în baza profesiei de cercetător. Voiculescu invocă precedentul facilităților fiscale de care a beneficiat industria IT.

Apelul vine în contextul în care Comisia Europeană pregătește Actul privind Spațiul European de Cercetare. Inițiativa urmărește reducerea decalajelor dintre statele membre și susține o țintă de 3% din PIB pentru investițiile totale, publice și private, în cercetare și dezvoltare. (research-and-innovation.ec.europa.eu⁠ , europarl.europa.eu⁠ )

În mesajul său, Dan Voiculescu leagă finanțarea cercetării și de securitatea națională. El susține că dezvoltarea capacității științifice și tehnologice a României este esențială pentru apărare și pentru descurajarea amenințărilor externe.