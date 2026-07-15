Dan Voiculescu avertizează: „România riscă să ajungă la doar 15 milioane de locuitori”. Apel pentru un plan de salvare demografică

1 minut de citit Publicat la 10:59 15 Iul 2026 Modificat la 10:59 15 Iul 2026

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu lansează un nou semnal de alarmă privind declinul demografic al României și solicită adoptarea unui proiect național pe termen lung pentru susținerea familiei și creșterea natalității.

Într-o analiză publicată pe blogul său, Dan Voiculescu pornește de la prognoza Institutului Național de Statistică, publicată la 11 iulie 2026, potrivit căreia populația României ar putea scădea la aproximativ 15 milioane de locuitori în următoarele decenii.

„În urmă cu doar câteva decenii, România avea 23 de milioane de locuitori. Astăzi, fără o strategie coerentă și aplicată consecvent, declinul demografic reprezintă un pericol existențial pentru România”, avertizează profesorul.

În opinia sa, una dintre cauzele majore ale acestei evoluții este lipsa unei strategii naționale dedicate susținerii familiei, creșterii natalității și reîntregirii neamului.

Dan Voiculescu oferă și exemple de politici publice implementate în alte state europene. El amintește că Ungaria a introdus scutiri fiscale pentru mame, credite locative pentru familiile tinere și fertilizare in vitro gratuită, iar Franța a investit în alocații consistente pentru copii, concedii parentale generoase și creșe subvenționate, măsuri care au contribuit la menținerea unei rate ridicate a natalității.

Profesorul propune ca România să adopte un proiect național care să includă credite ipotecare subvenționate sau garantate de stat pentru familiile tinere cu copii, concediu parental plătit la un nivel apropiat de salariu și flexibil pentru ambii părinți, extinderea rapidă a rețelei de creșe și grădinițe gratuite, în special în mediul rural și în orașele mici, precum și stimulente fiscale și alocații indexate în funcție de inflație.

Potrivit lui Dan Voiculescu, numai printr-o strategie consecventă, aplicată pe parcursul următoarelor două decenii, România poate opri declinul demografic și poate asigura viitorul generațiilor următoare.