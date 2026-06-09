Dan Voiculescu cere explicații BNR în scandalul ROBOR: „Milioane de români au dreptul să afle dacă ratele le-au fost crescute abuziv”

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu reacționează dur în urma informațiilor apărute în dosarul ROBOR, în care Consiliul Concurenței a sancționat zece bănci pentru practici care au vizat un indice cu impact direct asupra costului creditelor contractate de milioane de români.

Într-o postare publicată pe blogul său, Dan Voiculescu atrage atenția asupra efectelor pe care evoluția ROBOR le-a avut asupra familiilor cu credite, arătând că, în ultimii ani, ratele lunare au crescut semnificativ, în multe cazuri cu sute sau chiar peste o mie de lei.

„Milioane de români au dreptul să afle dacă ratele le-au fost crescute abuziv”, afirmă profesorul Dan Voiculescu, care consideră că tema nu poate fi tratată exclusiv prin argumente procedurale.

Acesta critică poziția exprimată de reprezentanți ai Băncii Naționale a României și susține că instituția care are responsabilitatea supravegherii pieței bancare ar trebui să fie preocupată în primul rând de clarificarea eventualelor abuzuri și de protejarea interesului public.

În analiza sa, Dan Voiculescu pune în contrast dificultățile întâmpinate de debitorii români cu rezultatele financiare ale sectorului bancar, care a înregistrat profituri record în ultimii ani. Potrivit acestuia, tocmai din acest motiv este necesară o explicație clară și asumată la cel mai înalt nivel.

Profesorul Dan Voiculescu solicită o poziție publică fermă din partea Guvernatorului BNR și consideră că milioane de români afectați de evoluția ROBOR merită răspunsuri directe la întrebările privind modul în care a fost stabilit acest indice și dacă interesele lor au fost sau nu prejudiciate.

„O astfel de temă nu poate fi îngropată”, avertizează Dan Voiculescu, subliniind că transparența și clarificarea completă a situației reprezintă o obligație față de cetățenii care au suportat costurile majorării ratelor bancare.