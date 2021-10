Dana Budeanu: Acesta este motivul pentru care românii nu pot fi convinși să se vaccineze

"Romania si Bulgaria se regasesc pe ultimele doua locuri la numarul persoanelor vaccinate. Acest lucru este perfect normal, si chiar era foarte usor de anticipat pentru majoritatea tarilor UE, unde legatura cu biserica nu mai exista demult.

Romania este pe primul loc in randul tarilor UE la increderea in biserica, si alaturi de Bulgaria si Grecia sunt singurle tari majoritare Ortodoxe. Din pacate Grecia a pierdut razboiul economic cu UE, si dupa o guvernare extrem nationalista, a urmat la conducere vasalul perfect in functia de premier, care conduce un partid tip USRI, aservit politicilor occidentale.

Desi ma indoiesc ca ii poti vaccina cu “japca” pe urmasii lui Alexandru cel Mare, oameni crescuti liber, care se odihnesc in fiecare zi intre 13:00 si 17:00 si care petrec pana dimineata dupa, pe acei oameni care au cucerit jumatate din mapamond si nu au putut fi dominati de marile forte ale lumii de-a lungul istoriei.

Bulgaria nu se va vaccina niciodata, iar daca ati tranzitat vreodata cu masina aceasta tara, ati fi putut observa ca majoritatea populatiei locuieste in zona rurala sau in orase mici de sub 50.000 de locuitori. Aici Covidul nici nu a ajuns…si e greu sa ii convingi pe oameni de incidente si alte prostii cand comunitatea este mica, si fiecare stie ce face vecinul cu care se intalneste zilnic la serviciu…fie prin serele de castraveti si alte legume, fie in fabricile rusesti si turcesti.

Romania fata de celelalte tari Ortodoxe, merge si la biserica, asculta de preot si crede cu tarie in vorba cea mai des rostita, indiferent de situatia in care te afli: “Doamne Ajuta!”…care va face recolta mai bogata, copilul mai sanatos, masa mai gustoasa…chiar si un examen la scoala mai usor", afirmă Dana Budeanu.

Designerul susține că românii nu se vor vaccina atâta timp cât biserica va fi de partea lor.

"Românii nu pot fi convinsi sa se vaccineze, romanii sunt vaccinati deja cu credinta, nu vor asculta de unii care nu pot jura pe Biblie, de unii care isi bat joc de sarbatoarea Craciunului si a Pastelui, de unii care inchid bisericile, de unii care nu permit botezuri pentru nou nascuti, de unii care cer schimbarea ritualurilor bisericesti dupa reguli Covid, de unii care nu permit credinciosilor sa aiba un preot la cap inainte sa paraseasca aceasta lume…romanii nu se vor vaccina atata timp cat biserica va fi de partea lor sa ii protejeze, asa cum a facut de peste 2000 de ani", a spus Dana Budeanu pentru APP Verdict.

