Premierul interimar Viorica Dăncilă a declarat vineri, în localitatea braşoveană Săcele, că va fi neiertătoare privind măsurile care ar putea fi luate în urma verificărilor pe care Corpul de control al premierului le face la Ministerul Transporturilor şi Tarom, în cazul disputei dintre ministrul Răzvan Cuc şi fostul director general al Tarom, Mădălina Mezei.

Citește și: Ministrul Răzvan Cuc neagă toate acuzațiile directorului demis al TAROM: Nu puteam să cer anularea curselor!





"Nu comentez dispute, am trimis Corpul de control atât la Tarom, cât şi la Ministerul Transporturilor, pe mine mă interesează adevărul, lucrurile reale şi vă garantez că, în momentul în care voi avea dovada unei greşeli din partea unuia sau altuia, voi fi neiertătoare în a lua măsuri", a afirmat Dăncilă, răspunzând unei întrebări.



Premierul demis Viorica Dăncilă a dispus trimiterea Corpului de control al prim-ministrului la Ministerul Transporturilor şi la Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA, "în scopul clarificării aspectelor manageriale semnalate de mass-media", informează Guvernul într-un comunicat transmis vineri Agerpres.

Citește și: Directorul demis al TAROM, noi acuzații explozive la adresa ministrului Cuc: Mi-a cerut să identific parlamentarii aflați la bord

Potrivit sursei citate, acţiunea de control vizează activitatea din acest an şi are următoarele obiective: verificarea respectării prevederilor legale privind regulile de guvernanţă corporativă la nivelul TAROM SA, privind operarea aeronavelor din flota companiei, precum şi a modului de îndeplinire, de către Ministerul Transporturilor, a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar la TAROM SA.



"Am dispus de urgenţă efectuarea acestui control care să clarifice aspectele grave semnalate în mass-media. Este imperativ să fie stabilit adevărul şi să ne asigurăm că au fost respectate prevederile legale. În cazul în care instituţiile abilitate vor constata încălcarea legii, cei vinovaţi trebuie sancţionaţi", a declarat Viorica Dăncilă.



Preşedintele PNL, premierul desemnat Ludovic Orban, a declarat miercuri că, potrivit unor reprezentanţi ai TAROM, directoarea companiei, Mădălina Mezei, a fost demisă la începutul acestei săptămâni deoarece ar fi refuzat să ţină la sol aeronavele în ziua moţiunii de cenzură, având în vedere că peste 20 de parlamentari urmau să vină din ţară la Bucureşti.



Ulterior, potrivit unor informaţii apărute în spaţiul public, Mezei a confirmat acest lucru, precizând, totodată, că i-ar fi spus ministrului că o astfel de decizie ar reprezenta un abuz.



TAROM a informat, joi, că revocarea din funcţia de director general interimar a Mădălinei Mezei s-a făcut în baza unei decizii unanime a Consiliului de Administraţie al companiei, care a constatat "nerespectarea contractului de mandat".



Potrivit unui comunicat al TAROM, Mezei a întârziat procesul de modernizare a flotei de scurt curier şi nu a prezentat nicio informare cu privire la procesul de reducere a numărului total de posturi din companie.



Ministrul demis al Transporturilor, Răzvan Cuc, a scris joi seara, pe Facebook, că Mădălina Mezei ar fi trebuit să facă restructurarea TAROM nu să încerce să facă anumite jocuri în favoarea unor grupuri din companie.

Citește și: Ministrul Cuc, întâlnire de taină cu șefa TAROM. Filmare cu camera ascunsă - VIDEO