De ce România este protejată în faţa unui posibil atac al Rusiei. Explicațiile unui specialist de la Oxford

Familia lui Marnie Howlett este originară din Cernăuți, iar ea a făcut mai multe studii şi cercetări despre Ucraina şi Rusia. La Oxford predă ştiinţe politice și are un doctorat în Relaţii Internaţionale la London School of Economics and Political Science (LSE), precum şi un master şi o diplomă de licenţă în ştiinţe politice şi studii internaţionale la Universitatea din Saskatchewan-Canada.

Întrebată cât de importantă şi de riscantă este poziţia României în regiune, Marnie Howlett a răspuns:

"Sunt foarte interesată de România. Familia mea este originară din Cernăuţi, care pe vremuri a fost parte a României. Aş spune că România are o poziţie interesantă în regiune şi pentru că este o ţară membră a Uniunii Europene. Are un statut diferit faţă de alte ţări din regiune şi care sunt vecine cu Ucraina, precum Republica Moldova.

Însă nu cred că România poate fi următorul loc atacat de Rusia. E mai probabil ca un atac să se întâmple în fostele republici sovietice aflate lângă Ucraina decât în România. În schimb, pot spune că România are un rol strategic extrem de important pentru a ajuta Ucraina.

România are o importanţă strategică deosebită şi pentru că împarte graniţa cu Ucraina pe o mare lungime. Importanţa României pentru Ucraina este mare şi pentru ajutorul umanitar şi militar ce poate fi dat. Iar România a avut deja o reacţie impresionantă prin ajutorul dat pentru zeci de mii de refugiaţi din Ucraina. Cât de volatilă este la ora actuală Europa de Est? Depinde de ţară.

De exemplu, sunt ţări precum România, ce fac parte din Uniunea Europeană şi au o stabilitate, inclusiv economică. Aşa că volatilitatea în Europa de Est variază. Şi, după cum se poate vedea, în Ucraina situaţia este una extrem de volatilă".

Potrivit specialistului, Vladimir Putin vrea să controleze fostele republici sovietice decât Europa de Est.

"Legat de această „obsesie” (legată de Ucraina, n.r.), trebuie să luăm în calcul şi contextul istoric. Ştii foarte bine că Ucraina şi ţările vecine au făcut pe vremuri parte din Uniunea Sovietică. Când a căzut URSS în 1991, Ucraina a devenit independentă. Ucraina încă avea legături puternice cu Rusia, inclusiv economic. În ultimii ani, Ucraina s-a îndepărat de influenţa rusă, având dorinţe clare de a se alătura Uniunii Europene şi NATO.

Iar preşedintele Putin nu îşi doreşte ca Ucraina să meargă în acele direcţii pro-europene. Nu ştiu ce vrea Vladimir Putin. Dar dorinţa lui pentru moment este să controleze Ucraina şi probabil o parte dintre fostele republici sovietice. Are control în Belarus, un control este şi în Georgia. Cred că mai degrabă Putin vrea să controleze fostele republici sovietice decât Europa de Est", explică prof.Marnie Howlett.