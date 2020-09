Declarația lui Nicușor Dan care a enervat-o la culme pe Gabriela Firea: "Am vrut să sparg televizorul!"

"Toată luna de campanie și vrei trei anterioare am avut mult calm și mă și gândesc de unde l-am avut. Probabil că de aceea azi la prânz am dat puțin drumul supapei. Aseară am vrut să sparg televizorul. Efectiv am vrut să iau un pantof, că tot mi s-a reproșat că sunt femeie și port brand românesc și nu foarte scump, sunt social-democrată cu adevărat, nu inventată peste noapte. Am vrut să sparg televizorul cu pantoful.

Pentru că nu se poate. Chiar nu se poate, este peste puterea oricui de înțelegere să spui trei luni de zile că în momentul în care ajungi primar general rezolvi pentru că ai o soluție minune și nimeni nu va mai suferi din cauza lipsei apei calde, nimeni nu va mai suferi din cauza traficului, din cauza poluării.

Că se vor găsi soluții minune pentru toate domeniile problematice, inclusiv pentru buget și în prima emisiune televizată, în primul interviu acordat imediat după anunțarea rezultatului să vii și să spui, să revii cu picioarele pe pământ, la realitate să devii o persoană foarte rezonabilă, o persoană care pune lucrurile fiecare în făgașul său și să recunoști: traficul e ceva infernal, nu se rezolvă de azi pe mâine, termoficarea e ceva cumplit, să vedem ce facem de la primăvara.

A spus așa, că atunci am scos pantoful, dar m-a oprit soțul, că televizorul nu avea nicio vină: 'vom avea multe avarii în această iarnă, dar vom face stocuri'. Prin intermediul dvs. adresez respectuos întrebarea primarului general ales: Ce fel de stocuri veți face? De răbdare, probabil", a spus Gabriela Firea, în interviul exclusiv acordat lui MIhai Gâdea, pentru Sinteza zilei.

Nicuşor Dan: “Sistemul de termoficare din București e într-o situație foarte dificilă”

Nicuşor Dan, primarul general ales al Capitalei, a fost marţi la o întâlnire cu reprezentanţii ELCEN, unde a constatat situaţia dificilă a sistemului de termoficare. Asta în condiţiile în care Dan recunoştea cu o zi în urmă că singurele soluţii pentru această iarnă vor fi intervenţiile mai rapide la avariile din cartiere.

Nicuşor Dan s-a întâlnit cu unul din specialiştii sistemului de termoficare a Capitalei, ELCEN, şi a făcut o constatare serioasă pe care a anunţat-o public şi pe reţelele de socializare.

“M-am întâlnit azi cu Claudiu Crețu, administratorul special al ELCEN, unul dintre specialiștii sistemului de termoficare al Capitalei. Am vrut să văd concret cum s-a lucrat în ultimii ani de zile în domeniul termoficării și m-am convins din nou că sistemul de termoficare din București e într-o situație foarte dificilă.“, spune Nicuşor Dan, în postarea de pe Facebook.

“Nu trebuie să pierdem timpul, ci să venim cu soluții”.

Cu o seară în urmă, Nicuşor Dan recunoştea în cadrul unei emisuni televizate că nu va putea rezolva problema lipsei apei calde, dar are o soluţie: va asigura intervenţia la avarii.

“E important de aceea să punem împreună, cât mai repede, cele mai bune idei și soluții pentru rezolvarea problemelor de sistem, dar și a urgențelor privind apa caldă și căldura. E un proces greu și nu trebuie să pierdem timpul, ci să venim cu soluții.", este îndemnul cu care primarul general ales al Capitalei îşi încheie mesajul de pe Facebook