Deputatul Ciprian Ciubuc, anchetat după ce şi-ar fi hărţuit fosta soţie. Poliţiştii i-au montat o brățară electronică de monitorizare

Deputatul Ciprian Ciubuc, la o şedinţă în plenul Camerei Deputaţilor. Sursa foto: Agerpres

Deputatul Ciprian Ciubuc, ales în Parlament pe listele SOS România și exclus ulterior din partid, este anchetat de Parchetul General într-un dosar de hărțuire. Fosta sa soție reclamă că ar fi fost intimidată și urmărită după ce a divorțat. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu și i-au montat parlamentarului o brățară electronică de monitorizare. Ciprian Ciubuc respinge acuzațiile și susține că este victima unui complot.

Dosarul în care Ciprian Ciubuc este acuzat de hărţuire a ajuns la Parchetul General, datorită funcţiei pe care acesta o ocupă. Iniţial, dosarul a fost instrumentat de anchetatorii din Neamţ. Potrivit autorităţilor, fosta soţie a parlamentarului a reclamat că ar fi fost hărţuiţă şi intimidată de acesta în urma divorţului.

Poliția Municipiului Piatra-Neamț a emis un ordin de protecție provizoriu și a dispus montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere în cazul deputatului Ciprian Ciubuc, după o sesizare formulată de femeia despre care comunicatul IPJ Neamț afirmă că este "fosta soție" a acestuia.

"La data de 18 iunie a.c., Poliția municipiului Piatra-Neamț a fost sesizată, de către o femeie, în vârstă de 38 de ani, cu privire la faptul că fostul soț, în vârstă de 40 de ani, ar fi comis față de aceasta, în perioada decembrie 2025 și până în prezent, acte de violență psihică și hărțuire, atât prin mesaje transmise în mod direct, cât și postări pe rețelele de socializare.

Raportat la cele sesizate, a fost întocmit formularul de evaluare al riscului, rezultatul fiind pozitiv. Față de persoana în cauză a fost emis un ordin de protecție provizoriu, fiind dispusă și măsura montării unui dispozitiv electronic de supraveghere", a transmis IPJ Neamț.

Poliția a mai preciyat și că a fost deschis un dosar penal.

"Totodată, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de hărțuire, ce urmează a fi înaintat unității de parchet competente, după calitatea persoanei", mai arată comunicatul.

Politicianul a lansat un mesaj pe reţelele sociale în care a subliniat că neagă toate acuzaţiile care i-au fost aduse şi că ar fi victima unui complot.

Cercetările în acest caz continuă şi rămâne de văzut dacă vor fi dispuse ale măsuri în cazul său.