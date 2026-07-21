Descoperire arheologică spectaculoasă lângă București: O locuință veche de 6.500 de ani, din cultura Gumelnița, a fost scoasă la iveală

Imaginea unei locuințe gumelnițene nearse devine din ce în ce mai bine conturată.FOTO: Muzeul Municipiului Bucureşti - Palatul Suțu

Arheologii au descoperit în a treia săptămână de cercetări la situl de la Glina-Bălăceanca, situat în sud-estul Bucureștiului, o locuință nearsă cu o vechime de aproximativ 6.500 de ani, aparținând culturii Gumelnița, anunță Muzeul Municipiului București.

"A treia săptămână de cercetări la Glina-Bălăceanca a fost, fără îndoială, cea mai spectaculoasă de până acum. După zile întregi de răbdare, măsurători și săpătură atentă, urmele comunităților preistorice încep să se lege într-o imagine tot mai clară, iar fiecare suprafață cercetată spune o altă parte a poveștii acestui tell locuit timp de milenii.

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În secțiunea S1-A am finalizat cercetarea mai multor complexe adâncite. Două dintre acestea, datate în perioada Gumelnița, impresionează prin dimensiuni – depășesc 2,5 m adâncime și au baza cu un diametru de aproximativ 2 m – fiind interpretate, cel mai probabil, drept gropi pentru păstrarea proviziilor. Interesant este faptul că ele afectează o serie de contexte mai vechi, aparținând culturii Boian, care par să facă parte dintr-un sistem coerent de șanțuri sau amenajări de delimitare", precizează arheologii.

Potrivit acestora, imaginea unei locuințe gumelnițene nearse devine din ce în ce mai bine conturată.

"Resturile pereților din lut galben, șanțurile stâlpilor de susținere, amprentele acestora, podelele din lut bătătorit refăcute succesiv și o vatră construită pe un soclu special amenajat ne permit să reconstituim, pas cu pas, modul în care era construit și utilizat spațiul domestic acum aproximativ 6.500 de ani. În nivelul de abandon al locuinței au fost descoperite vase sparte pe loc, unelte din os și silex, obiecte din lut și, poate cea mai frumoasă descoperire a săptămânii, o figurină antropomorfă păstrată intactă. În jurul, dar și în interiorul acestei locuințe continuă să apară șanțuri și gropi de stâlp aparținând unor construcții sensibil mai noi, iar în unele zone am ajuns deja la niveluri caracteristice culturii Boian".

Arheologii au precizat că în secțiunea S3 continuă cercetarea unei locuințe incendiate din epoca timpurie a bronzului (cultura Glina), acoperită de un bogat nivel de abandon, din care provin numeroase fragmente ceramice, resturi faunistice, piese litice și alte obiecte. Printre acestea se remarcă mai multe rotițe miniaturale din lut ars, unele decorate prin incizare, detalii care reproduc caracteristicile roților reale și ne oferă informații prețioase despre aceste reprezentări miniaturale.

"Mult efort a fost depus în S4 și pentru golirea unui tranșeu alăturat, parțiat colmatat, datorat unei intervenții neautorizate din trecutul recent. Încă nu am găsit morminte, așa cum ne-am fi dorit. În schimb, au fost identificate sisteme suprapuse de șanțuri pentru stâlpi, care par să fie parte dintr-un sistem de delimitare preistoric. Legat de intervenția neautorizată, am putut data perioada săpăturii mecanizate, precum și preferințele bahice ale contemporanilor, examinând data de expirare a unei doze de bere descoperite aproape de baza tranșeului (09/07/09).



Săptămâna nu s-a încheiat însă odată cu programul obișnuit de săpătură. Sâmbătă am deschis șantierul pentru cei mai tineri vizitatori, organizând o nouă ediție a atelierului „Arheolog pentru o zi”. Participarea numeroasă, întrebările copiilor, entuziasmul cu care au descoperit metodele de lucru ale arheologilor și poveștile spuse chiar lângă vestigiile scoase la lumină ne-au reamintit că cercetarea nu înseamnă doar descoperirea trecutului, ci și împărtășirea lui".