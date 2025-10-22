Descoperire macabră pe un câmp din Bacău: Un bebeluș a fost găsit mort, într-un sac menajer

Descoperire macabră pe un câmp din Bacău. Foto: Agerpres

Trupul neînsuflețit al unui bebeluș a fost găsit într-un sac menajer, aruncat la marginea unui câmp din comuna Măgirești, județul Bacău. Un muncitor a făcut macabra descoperire și a alertat imediat autoritățile.

Descoperirea macabră a fost făcută în apropierea satului Valea Arinilor din comuna Mărgirești. Un muncitor care se afla pe câmp a găsit într-un sac menajer trupul nesuflețit al unui bebeluș. Era ascuns la marginea terenului.

În momentul în care a deschis sacul, bărbatul și-a dat seama despre ce este vorba și a sunat imediat la 112. La fața locului au ajuns rapid atât echipaje medicale, cât și cei de la poliție, însă din nefericire pentru bebeluș era mult prea târziu, iar medicii nu au putut decât să constate decesul.

Zona a fost izolată, iar polițiștii și criminaliștii au încercat să preleveze cât mai multe probe pentru a duce cât mai rapid la identificarea mamei care a abandonat bebelușul.

Trupul micuțului a fost de asemenea transportat la Serviciul de Medicină Legală, unde se va încerca a se găsi cât mai multe răspunsuri privind cauza exactă a decesului.

Ancheta acum a fost preluată de către procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău pentru pruncucidere și s-a început urmărirea penală, încercându-se găsirea cât mai rapidă a părinților acestui copil.

Până la această oră, poliția nu a dat mai multe elemente despre anchetă, urmând ca în zilele viitoare să vină cu un comunicat oficial.