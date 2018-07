Dezvăluirile făcute de Monica Pop după ce a fost târâtă în instanţă: „Într-o săptămâna m-au transformat din suspect în inculpat, fără să aibă nicio probă”

Foto: captură Antena 3

DNA a clasat dosarul în care medicul Monica Pop era acuzată de abuz în serviciu.

Monica Pop a fost suspectată că ar fi falsificat contractul de închiriere dintre Spitalul de Oftalmologie şi firma care a luat spaţiul.

„Mi s-a tras de la domnul Tolontan. Nu știu din ce motiv l-a ascultat domnul Voiculescu. L-am contrazis pe Tolontan în legătură cu aberațiile pe care le spunea privind concentrațiile chimice(...). S-a înfuriat atât de tare domnul Tolontan, a căutat ceva despre mine. Avem în istoria spitalului o asistentă care are grave probleme psihice, s-a bătut cu domnul Geambașu într-o noapte și a făcut multe lucruri. În 2007 noi am dat-o afară și ne-a făcut până acum multe procese. Le-a pierdut pe toate, le-a reluat și Tolontan a luat de pe blogul ei ce scria ea despre mine, lucruri niciodată dovedite. La o ședință la Ministerul Sănătății cu media, domnul Tolontan i-a spus ministrului că e o problemă cu mine. A doua zi ministrul a trimis corpul de control, fără să știe ceva despre noi. Nu l-am văzut niciodată. Șeful corpului de control mi-a spus că are sarcina să găsească ceva. Au stat trei zile și când a plecat mi-a spus că e un spital de top, e totul în regulă. Mi-au trimis raportul corpului de control pe mailul meu personal. Reclamația este făcută de domnul Voiculescu, a trimis o reclamație la DNA și una la Parchetul General. La DNA m-au chemat de câteva ori. Într-o săptămâna m-au transformat din suspect în inculpat, fără să aibă nicio probă”, a spus medicul, duminică, la Antena 3.

„Mi-au pus sechestru pe casă. E ceva de necrezut. Mă acuzau de abuz în serviciu(...). Pentru paguba de 24.000 de euro, care nu există, mi-au pus sechestru pe casă. Eu am crezut că nu pun, am zis să nu pună că stau cu soțul, fiica și ginerele meu și se poate întâmpla ceva. Nu m-a ascultat, e un lucru care lovește rău pe un om și probabil că asta se și urmărește”, a mai declarat medicul.

Pe 4 aprilie 2017, DNA anunţa că s-a dispus începerea urmăririi penale pentru abuz în serviciu şi conflict de interese faţă de Monica Pop, managerul Spitalului Clinic de Urgenţe Oftalmologice – Bucureşti.

„Suspecta Monica Daniela Pop, în calitate de manager al Spitalului Clinic de Urgenţe Oftalmologice – Bucureşti, la datele de 13 iunie 2003, 25 octombrie 2007, 1 decembrie 2007 şi 29 noiembrie 2012, a încheiat, cu încălcarea legislaţiei primare, patru acte adiţionale la un contract de închiriere ce fusese încheiat anterior, cu o societate comercială. Concret, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, suspecta a încălcat prevederile art. 14 şi 16 din Legea 213/1998 raportat la art. 1 şi 2 din H.G. 1069/2002”, transmitea atunci DNA printr-un comunicat de presă.

Potrivit procurorilor, prelungirea contractului de închiriere s-ar fi făcut nelegal.

În acest caz, procurorii au constatat o pagubă de aproximativ 24.478 euro.