Diagnosticat cu o boală rară, Toni are nevoie de bani pentru transplantul care îi schimbă viaţa. Mai sunt necesari 9.000 € până luni

Operaţia de transplant cu celulele stem mezenchimale este programată la o clinică din Viena. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Antonio, Toni aşa cum îi spun apropiaţii, are opt ani şi a fost diagnosticat cu o boală genetică rară. Din cauza maladiei, el a fost nevoit să trăiească în toţi aceşti ani de viaţă captiv în centuri de siguranţă, cu mâinile bandajate, fără să îşi poată mângaia mama, care îl veghează în permanenţă şi fără să se bucure de copilărie. Singura lui speranţă este un transplant de celule stem mezenchimale (CSM), care costă 17.000 de euro. O sumă imensă pentru părinţii lui care deja au vândut tot ce aveau şi care fac eforturi financiare uriaşe pentru a-i asigura tratamentele lunare. În prezent, ei mai au nevoie de 9.000 de euro şi trebuie să strângă aceşti bani într-un timp record: până luni, pe 20 octombrie. Altfel, fiul lor, Toni, ratează şansa la transplantul din Viena şi la o viaţă cu mai puţină suferinţă. Atenţie, urmează imagini şi informaţii care vă pot afecta emoţional.

În urmă cu 8 ani, Andreea Vlad era cea mai fericită mamă. Îşi aducea pe lume fiul, un băieţel blond, cu ochii albaştri, exact aşa cum visa să fie. Visul devenit realitate s-a transformat repede în coşmar. Antonio a început să aibă un tonus muscular scăzut. Disperaţi, părinţii au bătut la uşile medicilor din România şi din străinătate. După aproape 3 ani de chin şi neputinţă, un doctor din Germania a descoperit diagnosticul.

"În momentul în care am aflat că băieţelul meu are sindromul Lesch-Nyhan, o boală destul de rară, în România fiind doar 5 - 6 cazuri, s-a spulberat tot. S-a năruit lumea mea", a povestit Andreea Vlad, mama lui Antonio, pentru Antena 3 CNN, iar interviul a fost difuzat în cadrul ediţiei de joi a emisiunii "News Hour with CNN".

Sindromul Lesch-Nyhan este o boală genetică rară, care provoacă probleme neurologice şi renale grave, dar şi tendinţe de automutilare. Tocmai de aceea, Antonio are mereu mânuţele bandajate şi este supravegheat clipă de clipă.

"Sunt momente în care noaptea, mă trezesc să văd dacă respiră. Aşa sunt de speriată, dar încerc să nu arăt nimic din ceea ce m-a doborât pe mine. Seara, pun capul pe pernă şi zic: «Ce fac mâine? De unde fac rost de bani?». Am încercat să fac tot ce-mi stă în putinţă până a ajunge să cer sprijinul oamenilor", a mai spus Andreea Vlad în timpul declaraţiilor.

Cei care vor să doneze bani pentru Toni o pot face în următoarele conturi:

Titular cont: VLAD ANDREEA

IBAN LEI: RO49RZBR0000060017615681

IBAN EURO: RO23RZBR0000060021171296

PayPal: @andreavlad1

Revolut: @antonio029

Pe platformele sociale s-au creat conturi speciale pentru povestea lui Toni, iar oamenii au început să doneze din puţinii lor bani pentru ca fiul Andreei Vlad să ducă o viaţă cu mai puţină suferinţă.

Medicamentele şi şedintele de kinetoterapie ale lui Toni, peste 10.000 de lei pe lună

Andreea Vlad şi soţul ei au vândut tot ce aveau, până şi bucăţica de pâmânt pe care sperau să construiască o casă pentru copiii lor. Mai mult, ei au făcut împrumuturi la bănci. Iar tatăl băieţelului lucrează de dimineaţă până seara, pentru că lună de lună medicamentele lui Toni costă 1.000 de lei, iar terapia şi şedintele de kinetoterapie 10.000 de lei.

"Numai când mă uit la el şi el mă priveşte şi îmi zâmbeşte, îmi dă aşa o putere de a-şi urca şi munţii, tot aş face pentru el", a mai spus Andreea Vlad pentru Antena 3 CNN.

Viaţa lui Antonio s-ar putea schimba dacă ar face un transplant, la o clinică din Viena, disponibil abia acum, după doi ani de aşteptare.

"Am primit email că el este compatibil şi că urmează să i se facă intervenţia de celule stem mezinchimale. Am fost cea mai bucuroasă. Adică, am simţit că... nu ştiu... a fost o bucurie imensă", a mai spus Andreea Vlad în cadrul interviului oferit pentru Antena 3 CNN.

O bucurie umbrită de teama că nu vor reuşi să strângă banii necesari.

"În total, ne duce la 17.500 de euro. Îi rog pe toţi să ne susţină cum pot ei. Măcar dacă nu pot financiar, să spună mai departe despre băieţel. Sper din suflet să reuşim, atât îmi doresc", i-a rugat Andreea Vlad pe toţi cei care îşi doresc să devină îngerii fiului său, în vârstă de opt ani.

Antonio mai are nevoie de 9.000 de euro, bani care trebuie strânşi în timp record: până luni, pe 20 octombrie. Altfel, el ratează şansa la transplant şi la o viaţă cu mai puţină suferinţă.