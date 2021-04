Diana Şoşoacă explică de ce ea nu completează niciodată declarație pe proprie răspundere

Diana Şoşoacă a mai spus și că cifrele raportate de autorităţi în ce priveşte numărul de infectări şi incidenţele sunt manipulate în favoarea producătorilor de măşti şi de teste PCR.

„Eu ma plimb prin Romania in general noaptea, si nu ca sa ma uit pe cer, ci pentru ca ma cheama oamenii, ma duc sa negociez cu primariile, sa restabilesc lucruri, pentru ca sunt singurul senator care face ceva pentru oameni in tara asta. Noaptea se circula foarte bine, nu ma intereseaza nicio declaratie, nu am completat niciodata si nici nu o sa completez.

Va spun ca avocat ca singura entitate care poate restrange drepturi si libertati este Parlamentul, nu Guvernul. Avand in vedere ca nu exista niciun studiu, nu se poate asa ceva. Exista instante care deja au anulat ordine, exista si localitati unde nici masca nu se poarta si foarte bine fac oamenii si nu exista nicio rata de infectare. Aceste cifre sunt facute din pix de catre cei care fac masti si teste PCR si pentru ca tratamentul unui internat Covid costa 50.000 de lei. Restrictiile de circulatie nu se pot lua asa.”, a spus Diana Şoşoacă, la România TV.

În plus, Diana Şoşoacă susţine și faptul că datorită presiunii pe care ea însăși a exercitat-o Guvernul a început să mai cedeze în privinţa anumitor restricţii.

„Daca vreti sa fim sinceri, toate aceste normalizari ale situatiei mi se datoreaza in primul rand mie. Eu am aratat la Buzau sacii in care se pun mortii nostri. Degeaba spune Vlad Voiculescu ca nu stia, numai eu am facut de anul trecut nenumarate sesizari, s-a ajuns si la cazul Corneliei Catanga. Cum sa nu stie, pai politia se ducea sa vada daca cosciugele sunt inchise pentru ca asa avea ea chef?

Le multumesc si politistilor, si preotilor, si primarilor, care nu au permis aceasta profanare a mortilor. Ieri am mentionat toate aceste aspecte si am adresat 11 intrebari si am intrebat cine raspunde de acesti peste 25.000 de morti profanati. Si cine despagubeste si cum, in plan material, dar mai ales moral, aceste familii? Iei corpul neinsufletit al doamnei Catanga si il pui in doi saci si il duci direct la groapa?

Cum sa faci acest lucru? Recomand celor 25.000 de familii sa faca plangeri penale pentru profanarea decedatilor si actiuni in civil pentru despagubiri. Eu de ceva timp incerc sa negociez cu cati parlamentari pot, insa suntem prea putini pentru a adopta, un proiect de lege pentru despagubirea acestor familii.

De la guvernare sunt putini dispusi sa asculte, dar din opozitie sunt toti de acord, nu am nimic de comentat de parlamentarii AUR si PSD. Eu am cerut sa mi se comunice ordinul si studiile stiintifice care au stat la baza acestor ordine, pentru ca ei isi paseaza responsabilitatea de la Ministerul Sanatatii la Ministerul de Interne. Cand voi obtine aceste acte le voi face publice.”, a adăugat Diana Şoşoacă.

Senatorii PNL sunt exasperaţi de Diana Şoşoacă. "Instigă la ură, jignește, aduce ofense și grave acuzații neîntemeiate, utilizează discurs homofob, xenofob și extremist"

Liberalii vor să schimbe regulamentul Senatului pentru a o pedepsi pe Diana Şoşoacă. În opinia iniţiatorilor, Şoşoacă are un comportament nociv şi neregulamentar.

Diana Şoşoacă, modificări cu dedicaţie de la PNL

Conform unui document prezentat în ședința PNL și publicat pe pagina de Facebook a senatoarei Alina Gorghiu, liberalii au cerut și celorlalte partide din Parlament să se alăture acestui demers.

„Este inadmisibil să mai tolerăm ca parlamentarul Diana Iovanovici Șoșoacă să sfideze orice normă legală și orice regulă a bunului-simț în cea mai prestigioasă instituție a țării. O asemenea atitudine reprezintă o gravă ofensă atât Parlamentului, cât și românilor.

Încalcă măsurile sanitare, nu poartă mască de protecție în sala de plen a Senatului, dând în permanență dovadă de iresponsabilitate. Instigă la ură și haos în luările de cuvânt din plenul Senatului, jignește, aduce ofense și grave acuzații neîntemeiate, utilizează discurs homofob, xenofob și extremist.

Prea multe derapaje care pun în pericol buna funcționare a Legislativului. Astăzi, în Biroul Permanent al Senatului, grupul senatorilor PNL propune acest demers pentru păstrarea unui standard necesar în Parlament. E nevoie de reacție, din partea tuturor senatorilor, la populism, extremism, lipsă de decență, nerespectarea regulamentelor în mod constant. E nevoie de această delimitare. Doar așa putem lucra la creșterea credibilității acestei instituții”

Potrivit acestora, următoarele fapte comise de un senator constituie abatere disciplinară:

Nerespectarea prevederilor din Regulamentul Senatului

Exercitarea abuzivă a mandatului de senator

Comportamentul calomnios sau injurios la adresa unui alt parlamentar sau demnitar





