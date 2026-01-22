Doar unul din 40 de studenți români alege să muncească în timpul facultății. Sociolog: Economia nu are acces la forța de muncă educată

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Tinerii României lipsesc din start din relația cu piața muncii, chiar și atunci când, pentru restul Europei, jobul în timpul facultății a devenit aproape o normalitate. Doar 2,4% dintre românii cu vârste între 15 și 29 de ani muncesc în timp ce studiază, față de un sfert dintre tinerii din Uniunea Europeană. Asta îi ajută să capete experienţă, iar atunci când vor să avanseze în carieră, o fac mult mai uşor. Lipsa timpului şi programul încărcat de la facultate, dar şi salariile mici oferite la început de drum, îi ţin pe studenţi departe de câmpul muncii.



„Salariile mi se par destul de mici, sinceră să fiu. Cred că ar trebui să fim prioritizați din punctul acesta de vedere. Avem nevoie și noi, cumva, de o încurajare”, a spus o studentă.

„Mi-aș fi dorit să mă angajez, însă aș fi dorit să fiu prezentă și la cursuri, așa că am optat să nu mă angajez în timpul facultății și să urmez cursuri cu frecvență”, a spus alta.

„Costurile de oportunitate, respectiv ceea ce nici nu ne dăm seama că pierdem. Adică dezvoltarea care nu se produce: economia nu are acces la forța de muncă educată, cu seturile de competențe necesare, fie pentru a crește productivitatea, fie pentru a produce dezvoltare economică”, a explicat sociologul Dan Pietre.



Cei care vor, totuşi, să aibă şi un loc de muncă în timpul facultăţii, se lovesc de refuzul angajaţilor pe motivul lipsei de experienţă.

„Un tânăr care își începe experiența de muncă mai târziu este într-un oarecare dezavantaj pe piața muncii. Știm că angajatorii caută oameni cu experiență încă de pe băncile facultății. Ar fi o idee bună ca statul să stimuleze angajarea și inserția pe piața muncii încă din timpul studiilor”, a spus Alexandru Dănescu, cercetător CDBG.

„Se mai întâmplă un fenomen pe piață, respectiv că, pe multe poziții entry-level, a început să existe un fenomen de automatizare, iar atunci sunt mai degrabă căutați oameni cu ceva experiență”, a spus și Ana Călugăru, specialist HR.

Tinerii din România au, în medie, 21 de ore de cursuri, la care se adaugă alte 15 ore de studiu individual pe săptămână. Pe când, media europeană este de 16 ore predate.