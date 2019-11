Doliu în România! Ghiță Danciu, cel care a pus bazele Grupului Orizont '77, a murit

Este doliu în lumea muzicii din România! Ghiță Danciu, celebrul Filkist care a pus bazele Grupului Orizont '77, a murit astăzi.

Ghiță Danciu fusese diagnosticat cu cancer în gât în urmă cu câțiva ani. În iarna anului 2018 a fost organizat un eveniment caritabil pentru el deoarece avea nevoie de 30 000 de euro pentru tratament, potrivit Spynews.ro.

"A fost un mare artist, o voce inconfundabilă a muzicii folk româneşti. Am fost buni prieteni de familiei (...) Într-un an de Crăciun, Ghiţă Danciu, Vali Moldovan şi Magda Puskas ne-au colindat acasă, moment în care soţul meu avea probleme de sănătate. Am petrecut multe ore împreună într-o atmosferă de neuitat", a declarat Gabriela Dinu, o apropiată a familiei regretatului artist.

Ghiță Danciu a fost folkistul care a pus bazele Grupului Orizont '77. În ultimii 25 de ani a fost implicat într-o mulțime de proiecte culturale alături de Valentin Moldovan.

„MULTAM FAIN!” Așa își termina Ghiță recitalurile! Multam ‘ fain și noi Ghită, pentru tot ce ai însemnat în folfkul romanesc si pentru toată zestrea de cântece minunate pe care ni le-ai lăsat. Ne vom aminti cu drag de tine, ori de cate ori le vom asculta”, a transmis o altă apropiată a lui Ghiță Danciu, pe Facebook.