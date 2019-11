Dosar penal în cazul elevului din Brașov bătut de profesorul de geografie

Poliţia din Săcele a deschis un dosar penal în cadrul căruia efectuează cercetări privind infracţiunea de purtare abuzivă, după ce părintele unui elev de la Liceul Teoretic din localitate a reclamat că un profesor i-a lovit copilul.



"Cu privire la acest caz, lucrători din cadrul Poliţiei municipiului Săcele efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă, dosar instrumentat sub coordonarea Parchetului pe lângă Judecătoria Braşov, în care se va propune soluţie legală la finalizarea cercetărilor", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Braşov, Alina Ivan.



Potrivit relatărilor tatălui elevului, băiatul, elev în clasa a VI-a, ar fi fost lovit "până când a făcut pe el", deoarece profesorul ar fi vrut să-l pedepsească pentru că ar fi dat într-un câine cu o hârtie mototolită.

