Dosarul “Ayahuasca”: Gelu Oltean şi iubita sa ies de sub control judiciar

Controlul judiciar, ca măsură preventivă, împotriva celor doi, fusese instituit în 16 martie 2020, de către Curtea de Apel Ploieşti.

„Solutia pe scurt: În baza art.425/1 alin.7 pct.2 lit. a) rap. la art.205 Cod proc.pen., admite contestaţiile formulate de inculpaţii Youness Amal-Vanessa şi Oltean Gelu Marin, împotriva încheierii din data de 30 septembrie 2020 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Dâmboviţa. Desfiintează, în parte, încheierea atacată, numai cu privire la inculpatii contestatori si rejudecând, în baza art.242 alin. 1 C.p.p., revocă măsura preventivă a controlului judiciar, luată fată de acestia prin încheierea din 16.03.2020 a Curtii de Apel Ploiesti (dosar nr.1125/120/2020/a2). Mentine restul dispozitiilor încheierii atacate. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Definitivă. Cercetată şi pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de astăzi, 6 octombrie 2020”

DIICOT a anunţat în 5 martie trimiterea în judecată a lui Gelu Oltean, Vanessa Youness şi Thomas Lishman pentru pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, punerea la dispoziţie, cu ştiinţă, cu orice titlu, a unui local pentru consumul ilicit de droguri, desfăşurarea de operaţiuni privind circulaţia drogurilor de mare risc fără drept, trafic de droguri de mare risc fără drept, introducere în ţară de droguri de mare risc, fără drept, trafic de produse sau substanţe toxice, efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.

"Un dosar fabricat, folosit pentru ascensiunea unora"

Fostul șef 'Doi și-un sfert' afirmă în continuare că dosarul său este fabricat şi folosit de unii pentru a accede la funcţii importante din parchet.



”În data de 14 decembrie 2019, procurori şi poliţişti din judeţul Braşov au descins la o adresă din judeţul Dâmboviţa, aparent pentru a opri comiterea unor anumite fapte pe care ei le presupuneau a fi ilegale. Mai precis, era vorba de consumul unui ceai numit AYAHUASCA. Acest cuvânt, înseamnă în traducere „vita-de-vie a sufletului”. Există paisprezece reţete diferite pentru a prepara Ayahuasca, acest ceai purgativ, detoxifiant şi decalcifiant spontan al glandei pineale. În timpul celor 3 luni şi 3 zile de arest, noi am făcut şcoală cu anchetatorii noştri despre toate: cum se scrie ayahuasca, cum se pronunţă, ce înseamnă, câte reţete diferite sunt ale aceleiaşi denumiri de ceai Ayahuasca, din câte plante diferite se prepară, legislaţia naţională, dar şi internaţională, drepturile pe care le avem, dar am semnalat şi abuzuri care au fost făcute. Însă, trăim cu credinţa că, odată cu noi, acest gen de abuzuri se vor opri. Ne-am asumat şi am spus că dacă noi nu ne dăm noi aportul, atunci cine? Spun asta datorită faptului că am fost anunţaţi de această descindere cu mai multe zile înainte ca ea sa aibă loc” , afirma Gelu Oltean într-un comunicat transmis la începutul lunii trecute.