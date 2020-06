Dragnea a tunat din spatele gratiilor când a fost întrebat de Irina Tănase: "Am avertizat-o...!"

În același interviu, Liviu Dragnea s-a declarat nemulțumit că afacerile iubitei sale, Irina Tănase, au devenit subiect de presă.

Reporter: Văd că e un interes deosebit și pentru dvs, si Irina am văzut ca ea a fost subiect de presă….

Liviu Dragnea: Da, am văzut și eu, acum și chestia asta cu Irina, nu e persoana publică. N-are nici o obligație să dea informatii, e ca și cum ar veni la tine să te întrebe doi inși, dar ce face doamna aici, de unde, cum ce… Nu știu.. o sa spună și ea la un moment dat. Cred că trebuie să faceti o discuție, dar eu cred că disperarea e destul de mare dacă a ajuns să se ia de nimic, ca parintii ei au avut un apartament pe care l-au vandut.

Liviu Dragnea a afirmat că se așteaptă ca numele său să fie folosit în următoarea campanie electorală și susține că a avertizat-o și pe Irina Tanase în acest sens.

Reporter: Vă așteptați ca în perioada următoare să fiti folosit în campania electorală?

Liviu Dragnea: Sigur că o să fiu folosit, clar. E străvezie strategia, e limpede. Nu s-a mai operat demult în acest dosar. Eu chiar i-am spus Irinei că în această vară vor ieși pe piață cu ceva, eventual cu Teldrum, pentru ca nu au ce sa spună.

La scurt timp după interviul televizat, Administrația Națională a Penitenciarelor a transmis într-un comunicat că nu a aprobat, de la începutul stării de urgență, nicio solicitare de intervievare, în nicio formă.

„Odată cu decretarea stării de urgenţă pe teritoriul României şi până la momentul prezentei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor nu a aprobat solicitări de intervievare a unor persoane private de libertate, indiferent de forma de materializare indicată de petent (fizic/online)”, este mesajul transmis de ANP, la scurt timp după ce Realitatea a anunțat că va difuza un interviu cu Liviu Dragnea.

Realizatoarea interviului, Anca Alexandrescu, a afirmaat că a primit aprobarea pentru realizarea interviului „abia ieri”, adică pe 24 iunie. ”Efectiv, i se interzice dreptul de a vorbi, deși sunt mulți jurnaliști care au cerut un interviu cu Liviu Dragnea. Am făcut multe demersuri în acest sens. Am încercat toate variantele, am solicitat la Administrația Penitenciarelor și abia ieri a fost aprobată cererea mea, astăzi dimineață am înregistrat pe skype și urmează, la ora 18.00, să difuzăm interviul. Sunt câteva ore de interviu”, a spus Anca Alexandrescu, citată pe site-ul realitatea.net. Ulterior, ANP a revenit cu noi precizări, într-un comunicat transmis după difuzarea interviului.

"Persoanele private de libertatea au posibilitatea de a accesa, în vederea menținerii unei legături constante cu membrii de familie sau alte persoane, comunicările online (via Skype), în baza unei programări prealabile. ANP: „Comunicările online au caracter confidențial, asigurându-se supravegherea exclusiv vizual, pe toată perioada acordării dreptului”, scrie în comunicatul ANP.