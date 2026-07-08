Dunărea a secat atât de mult încât trecerea cu BAC-ul spre Bulgaria a fost suspendată la Zimnicea

La acest moment nu sunt autovehicule de marfă în aşteptare pe sensul de ieşire din România din apropierea trecerii cu feribotul de la Zimnicea. FOTO: Agerpres

Trecerea cu BAC-ul la Zimnicea spre Sviştov, Bulgaria, a fost suspendată miercuri, din cauza nivelului scăzut al apelor Dunării, potrivit Agerpres.



"Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu informează că reprezentanţii companiei care operează legătura de feribot între Zimnicea (România) şi Sviştov (Bulgaria) au comunicat suspendarea temporară a cursei de bac pe această rută, începând cu data de 08.07.2026, ora 11:00. Măsura a fost dispusă din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, respectiv a nivelului scăzut al apei Dunării", se arată într-un comunicat de presă transmis miercuri de ITPF Giurgiu.



Potrivit poliţiştilor de frontieră din cadrul ITPF Giurgiu, la acest moment nu sunt autovehicule de marfă în aşteptare pe sensul de ieşire din România din apropierea trecerii cu feribotul de la Zimnicea.



Reluarea activităţii va fi comunicată imediat ce aceasta va fi posibilă în condiţii de siguranţă, în funcţie de evoluţia condiţiilor hidrologice.