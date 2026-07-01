E haos în mersul trenurilor, după furtunile de cod roșu: În Gara de Nord din București, toate cursele au întârzieri sau au fost anulate

1 minut de citit Publicat la 12:21 01 Iul 2026 Modificat la 12:21 01 Iul 2026

Haos în Gara de Nord din București, 1 iulie 2026. Sursa foto: Antena 3 CNN

Furtunile puternice care au lovit România în ultimele ore provoacă probleme majore în transportul feroviar. Deși trenurile circulă, traficul este afectat în mai multe zone ale țării din cauza avariilor produse la liniile electrice și a copacilor doborâți de vânt peste calea ferată.

Echipele CFR SA intervin în mai multe puncte pentru remedierea problemelor, însă până la finalizarea lucrărilor numeroase garnituri înregistrează întârzieri importante.

Unul dintre cele mai recente incidente s-a produs începând cu ora 10:00, pe secțiunea Unirea – Războieni, din cadrul Regionalei Brașov, unde s-a produs o avarie accidentală la linia de contact.

Din această cauză au fost oprite în stații:

trenul IC 532 ;

; trenul 1836 ;

; trenul 3087 ;

; trenul 3080.

Potrivit informațiilor disponibile, intervenția pentru remedierea avariei este estimată să dureze aproximativ 90 de minute.

Reprezentanții CFR precizează că există numeroase situații similare în întreaga rețea feroviară, generate de fenomenele meteo extreme, iar echipele de intervenție lucrează pentru redeschiderea circulației în condiții de siguranță.

Pentru a limita întârzierile, CFR Călători trimite, acolo unde este solicitat, locomotive diesel care să tracteze trenurile rămase fără alimentare pe liniile electrificate afectate de avarii.

Întârzieri uriașe și curse anulate în Gara de Nord din București

Problemele se resimt și în Gara de Nord din București, unde toate trenurile înregistrează întârzieri și există mai multe curse anulate.

La ora transmiterii acestei știri:

trenurile care sosesc în Capitală au întârzieri cuprinse între 10 și 170 de minute ;

; trenurile care pleacă din Gara de Nord înregistrează întârzieri între 15 și 190 de minute .

. mai multe curse au fost anulate

Pasagerii sunt sfătuiți să verifice înainte de plecare situația trenurilor și eventualele modificări ale programului de circulație.

Furtunile au provocat probleme în întreaga țară

Traficul feroviar este afectat în contextul fenomenelor meteo extreme care au lovit România. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri noi avertizări de cod roșu și cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii pentru mai multe județe.

În București, ploile torențiale au provocat numeroase inundații. Potrivit autorităților, în numai 10 ore a căzut aproape cantitatea de precipitații aferentă unei luni întregi, iar la momentul de vârf sistemul de canalizare a preluat un debit comparabil cu cel al râului Olt.

Tot din cauza vremii severe, stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost închisă temporar după ce a fost inundată, intervenția echipelor Metrorex fiind necesară pentru evacuarea apei și reluarea circulației în condiții de siguranță.