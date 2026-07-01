HĂRȚI Vremea se schimbă radical. ANM a emis avertizări Cod portocaliu și Cod galben de vijelii, averse și grindină în toată țara

ANM a emis avertizări Cod portocaliu și Cod galben de vijelii, averse și grindină în toată țara. FOTO Captură video Antena 3 CNN

Meteorologii au emis mai multe avertizări Cod portocaliu și Cod galben de vreme severă pentru zilele de 1 și 2 iulie, care vizează atât valul de căldură persistent, cât și episoade de instabilitate atmosferică accentuată. De marți după-amiază, mare parte din țară intră sub cod portocaliu de vijelii puternice, ploi torențiale și grindină de medii și mari dimensiuni.

În intervalul 1 iulie, ora 15:00 – 2 iulie, ora 06:00, Banatul, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Carpații Occidentali și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali se vor afla sub cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată. În aceste zone sunt prognozate vijelii puternice, cu rafale de 70-90 km/h și izolat de peste 100 km/h, averse torențiale, frecvente descărcări electrice și grindină de medii și posibil mari dimensiuni, cu diametre de 2-5 cm. Cantitățile de apă vor ajunge, în intervale scurte sau prin acumulare, la 25-40 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 50-60 l/mp.

Totodată, în intervalul 1 iulie, ora 10:00 – 2 iulie, ora 10:00, este în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și Carpații Occidentali. În aceste regiuni vor fi perioade cu averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50-70 km/h și izolat de peste 80 km/h, descărcări electrice frecvente și grindină de mici și posibil medii dimensiuni, de 1-3 cm. Cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp, iar local pot depăși 30-40 l/mp. Manifestări de instabilitate vor fi posibile, pe arii restrânse, și în restul țării.

Pe lângă vijelii, meteorologii avertizează și asupra valului de căldură care va persista miercuri, 1 iulie. Dobrogea și jumătatea de est a Munteniei se vor afla sub cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic ridicat, în intervalul 10:00 – 21:00. Indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, iar maximele vor fi cuprinse între 31 și 34 de grade. Pe litoral și în Delta Dunării, temperaturile vor fi între 27 și 29 de grade.

În aceeași zi, Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania și Moldova vor fi sub cod portocaliu de căldură intensă și persistentă. Local va fi caniculă, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 31-32 de grade în estul Transilvaniei și aproximativ 37 de grade în nordul Crișanei și în nord-vestul Transilvaniei.

Pentru joi, 2 iulie, meteorologii au emis o nouă atenționare cod galben de caniculă, valabilă între orele 10:00 și 21:00, pentru Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei. În aceste zone, valul de căldură va persista, temperaturile vor fi deosebit de ridicate pentru această dată, iar disconfortul termic va rămâne ridicat. Maximele vor fi cuprinse între 31 și 34 de grade.

Tot joi, de la ora 10:00, până vineri, 3 iulie, la ora 10:00, întreaga țară va intra sub cod galben de instabilitate atmosferică. Vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului, vijelii cu rafale de 50-70 km/h și izolat de peste 80 km/h, precum și grindină de mici dimensiuni, de 1-2 cm. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp în intervale scurte sau prin acumulare, iar pe arii restrânse vor depăși 30-40 l/mp.