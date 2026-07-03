Au fost modificate bareme de corectare de la Bac 2026 după ce au fost publicate. Răspunsurile schimbate și la ce materii

1 minut de citit Publicat la 12:31 03 Iul 2026 Modificat la 13:01 03 Iul 2026

Au fost modificate bareme de corectare de la Bac 2026 FOTO: Getty Images

Baremele de evaluare și de notare pentru probele de Logică și Chimie anorganică de la Bac 2026 au fost actualizate joi după amiază, după ce în primele versiuni au fost identificate erori, potrivit Edupedu.ro.

În cazul probei de Logică, modificarea privește Subiectul I, itemul 4. În varianta inițială a baremului, răspunsul corect era indicat ca fiind „d”, însă, conform regulilor conversiunii propozițiilor categorice, varianta corectă este „b”. În urma revizuirii, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE) a actualizat baremul, iar în documentul oficial răspunsul este consemnat acum ca „1-b”.

Eroarea a fost semnalată de Edupedu.ro, care a solicitat un punct de vedere din partea Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare. Prin intermediul Biroului de presă al Ministerului Educației și Cercetării, instituția a confirmat că a revizuit baremul și a încărcat pe site-ul oficial documentele actualizate.

O corecție a fost făcută și la proba de Chimie anorganică. În prima versiune a baremului, la Subiectul I, Subiectul A, exercițiul 1, cheia de răspuns nu era în concordanță cu cerința privind identificarea afirmației false referitoare la atomul de sodiu. Edupedu.ro a arătat că răspunsul corect este varianta „c”, deoarece atomul de sodiu dobândește configurația electronică a neonului, și nu a argonului.

În varianta revizuită a baremului publicată de CNCE, răspunsul oficial pentru acest exercițiu a fost modificat, fiind indicată acum varianta „1. c”.

Corectarea acestor bareme a fost realizată înainte de debutul procesului de evaluare a lucrărilor, astfel încât candidații care au ales răspunsurile corecte să nu fie dezavantajați din cauza erorilor existente în cheia de evaluare publicată inițial.