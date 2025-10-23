Cristina Ghițulică a devenit prima femeie aleasă Președinte a Asociației Europene pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior. Sursa foto: X

Directorul General ARACIS devine prima femeie președinte a Asociației Europene pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior. Ministerul Educației a anunţat o reușită istorică pentru România și Politehnica București: Cristina Ghițulică a devenit prima femeie aleasă Președinte al ENQA. Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior și-a ales noul președinte în cadrul Adunării Generale, desfășurate la Bruxelles, Belgia. În funcția de Președinte a fost aleasă Prof. dr. ing. Cristina Ghițulică, cadru didactic în cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii (POLITEHNICA București) și Director General al ARACIS (Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior), conform unui comunicat.

? Cristina Ghițulică (ARACIS ??) has been elected as the first female President of ENQA during the 2025 General Assembly held in Brussels.#ENQAGA #ENQA25 #ehea pic.twitter.com/T08ZEEJ5zY — ENQA (@ENQAtwt) October 23, 2025

"Este un moment istoric nu doar pentru reprezentarea României în forumurile europene de profil, dar și pentru promovarea leadership-ului feminin la cel mai înalt nivel, Prof. Ghițulică devenind prima femeie care ocupă cea mai înaltă funcție de conducere în cadrul prestigioasei organizații de la înființarea acesteia.

Această alegere reprezintă o validare internațională remarcabilă a excelenței, viziunii și implicării constante a noului președinte în domeniul asigurării calității în învățământul superior. Numirea în fruntea ENQA este, de asemenea, o realizare pentru comunitatea Politehnica București și pentru ARACIS, confirmând rolul activ și influent pe care România îl joacă în modelarea politicilor educaționale la nivel european.

În cadrul aceleiași Adunări Generale, au fost aleși Kristin Vinje (NOKUT, Norvegia) și Patrick Van den Bosch (VLUHR QA, Belgia) în funcțiile de Vice-Președinți. De asemenea, au fost aleși trei noi membri în Consiliul de Administrație: Marilena Maniaci (ANVUR, Italia), Bryan Maguire (Quality and Qualifications Ireland (QQI), Irlanda), Federico Moran Abad (Fundación para el Conocimiento madri+d, Spania).

Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ENQA) este o organizație umbrelă care reprezintă agențiile de asigurare a calității din Spațiul European al Învățământului Superior (SEIS). ENQA promovează cooperarea europeană în domeniul asigurării calității și joacă un rol fundamental în dezvoltarea standardelor și ghidurilor (ESG) pentru acest sector, contribuind la consolidarea încrederii în învățământul superior european.

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București este cea mai veche și prestigioasă universitate tehnică din România, un pol de excelență în educație și cercetare la nivel regional. Cu peste două secole de tradiție și 21 de facultăți, Politehnica București reprezintă una dintre instituțiile fundamentale în România pentru pregătirea inginerilor și specialiștilor în domenii de vârf, având un rol esențial în progresul tehnologic și dezvoltarea durabilă a țării.

Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS) este agenția națională autonomă responsabilă cu evaluarea externă a calității în învățământul superior din România, contribuind la dezvoltarea unei culturi instituționale orientate spre calitate și performanță", potrivit comunicatului.