Ecaterina Andronescu, anunț despre BAC și Evaluarea Națională: O să încercăm să îi recompensăm pe cei cu rezultate bune

Ministrul Educaţiei Naţionale, Ecaterina Andronescu, a prezentat, joi, rezultatele la examenul de Bacalaureat care arată că rata de promovare a generaţiei curente este 75,5%, după contestaţii, iar cea la generaţiile anterioare de 26%, menţionând că va implementa mai multe măsuri pentru a remedia această situaţie, printre care dimensionarea locurilor în licee astfel încât să nu se intre cu note mici şi cursuri remediale de la clasa a IX-a.



"În privinţa rezultatelor la Bacalaureat, vă atrag atenţia că există diferenţe mari între cei care se înscriu din promoţia curentă şi cei care vin din anii anteriori, pe de o parte. Pe de altă parte, se înregistrează diferenţe mari şi între urban şi rural şi între diferitele tipuri de licee. Sunt procente mult mai mari merg până la 90% în urban din liceele teoretice şi situaţii mai slabe în mediul rural şi mai ales la liceele tehnologice. Ne vom concentra pe măsuri pentru a remedia aceste situaţii", a precizat Andronescu.



Ea a amintit că rata de promovare a generaţiei curente la examenul de Bacalaureat este 75,5%, după contestaţii, în schimb pentru generaţiile anterioare este foarte scăzută, de 26%.



"Acest lucru ne determină să le transmitem foarte clar mesajul celor care se pregătesc de examenul de Bacalaureat că scad şansele promovării în anii de după finalizarea liceului", a adăugat Andonescu.



Ea a prezentat istoricul examenului de Bacalaureat din perioada 2014 şi 2019, menţionând că există diferenţe. "În ceea ce priveşte promovarea se înscrie la peste 74-75% din fiecare promoţie. Există diferenţe între cei înscrişi şi cei prezenţi la examen şi trebuie să vedem de ce există aceste diferenţe", a subliniat ministrul.



Ecaterina Andronescu a spus că nu exclude ca liceele care au avut în ultimii 6 ani cifre excesiv de mici în ceea ce priveşte promovarea Bacalaureatului, între 0 şi 5%, să fie transformate în şcoli profesionale.



"Sunt 27 de licee care au avut pe media celor 6 ani rata de promovare între 0 şi 5%, ceea ce este inacceptabil. Trebuie să analizăm intrarea la clasa a IX-a. Elevii care au avut rezultate slabe la Bacalaureat sunt cei care au intrat în clasa a IX-a cu medii sub 5. De aceea şi insistenţa noastră de anul acesta de a creşte numărul de locuri la şcolile profesionale, pentru că poate cei care nu au abilităţi teoretice au abilităţi practice şi este mai onorabil să faci o meserie şi să o faci foarte bine, decât să ai rezultate absolut inacceptabile. Nu exclud varianta în care aceste licee să se transforme în şcoli profesionale, având în vedere rezultatele din acest an şi anii trecuţi", a explicat ministrul Educaţiei.



Andronescu a menţionat printre măsurile care pot fi luate dimensionarea locurilor în licee astfel încât să nu se intre cu note mici, cursuri remediale şi transformarea unor licee în şcoli profesionale.



"Primul pas a fost acesta să nu se mai intre cu note mici în licee. Când o să avem situaţia exactă, o să constatăm acest lucru şi acest lucru am încercat să-l reglăm prin cifra de şcolarizare, astfel încât să orientăm spre licee cifre de şcolarizare în care să intre aproximativ cei care au promovat examenul de evaluare, să nu ne mai întâlnim la Bacalaureat cu situaţia pe care o avem în fiecare an la aceste licee. În acelaşi timp, cursurile remediale care trebuie începute de la clasa a IX-a ar putea să mai recupereze o parte din aceşti elevi cu pregătire mai slabă", a afirmat ministrul.



Potrivit Ecaterinei Andronescu, la examenul de evaluare de la clasa a VIII-a, 73% dintre elevi au avut medii de cel puţin 5, iar 453 au luat nota 10.



"Ceea ce ne atrage atenţia este diferenţa relativ mare, de neacceptat în interiorul învăţământului obligatoriu, între cei care promovează şi cei care nu au promovat examenul de evaluare. Acest lucru rezultă din faptul că la clasa V-a au avut dificultăţi, iar cursurile remediale au urmărit să elimine aceste decalaje între elevii care fac faţă programei şcolare şi cei care nu fac faţă. (...) Ne bucurăm să constatăm că în fiecare an sunt între 250 şi 450 de elevi care iau nota 10 curat. O să încercăm să îi recompensăm", a spus Andronescu.