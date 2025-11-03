Elevii olimpici din Alexandria au vizitat marile orașe și universitățile de top din România: „Ne dezvoltă și pe plan personal”

Elevii olimpici din Alexandria au fost răsplătiți pentru performanțele lor. Timp de o săptămână, aceștia au vizitat orașe și universități din România în cadrul programului „Clubul Olimpicilor- România Inteligentă”, realizat de Primăria Alexandria împreună cu Antena 3 CNN. Tinerii au participat la evenimente interactive și au descoperit frumusețea și patrimoniul cultural al țării. Ultimele opriri au fost în acest weekend, în Sibiu și Brașov, repere importante atât pentru istoria României, cât și pentru oferta educațională a vestului țării. Pentru mulți dintre ei, ceea ce a început ca o simplă excursie s-a transformat într-o experiență de inspirație și cunoaștere.

La Sibiu, olimpicii din Alexandria au avut ocazia să viziteze Muzeul Național Brukenthal și să descopere comorile lăsate de baronul Samuel von Brukenthal.

„O experiență inedită. Mi-a plăcut fiecare detaliu, fiecare tablou, mai ales pictura cu omul cu tichie albastră”, spune Simina Vlad, elevă olimpică.

„Pe lângă știință, istorie, arta joacă un rol important în dezvoltarea personală, iar vârsta la care ei sunt cred că este propice acestei acumulări. Un om trebuie să acumuleze multe de-a lungul întregii vieți, dar parcă parcă în copilărie/adolescență, procesul este mult mai complex și mai rapid”, a declarat Silvia Păun, profesoară.

Vizita a continuat și cu Centrul istoric și celebrul Pod al Minciunilor, primul pod de fontă construit în România. Următorul oraș vizitat a fost Brașovul, unde au reușit să descopere comorile orașului, centrul istoric și istoria sa fascinantă.

Pe lângă istorie și artă, traseul educativ al programului Clubului Olimpicilor - România Inteligentă i-a purtat pe tinerii olimpici și la universități de prestigiu din țară.

Una dintre ele a fost Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara, unde elevii au fost primiți în Aula Magna, au vizitat campusul universitar, stația de biogaz, laboratorul XR Lab și Platforma interdisciplinară de cercetare.

„O întreagă lărgire de orizonturi, pot să spun, ne dezvoltă atât pe plan profesional, cât și personal, pentru că reușim să observăm atâtea lucruri noi, atâtea universități”, spune Alexia, elevă olimpică.

„Mi se pare foarte interesant că am apucat să văd atâtea universități pe care nu aș fi apucat să le văd eu de una singură sau împreună cu clasa mea ori în alte situații”, spune o altă elevă.

Tinerii olimpici din Alexandria au vizitat șapte dintre cele mai prestigioase universități din România, inclusiv laboratoare și săli de curs, și au discutat cu profesori de top.

Este vorba despre Facultatea de Științe Politice și Comunicare din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, tot din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș sau Universitățile Victor Babeș, Politehnică și cea de Științe ale Vieții din Timișoara, dar și Universiattea din Oradea.