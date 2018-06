EVALUARE NAȚIONALĂ. Ce nu trebuia să faci la proba la limba română

REZOLVAREA subiectelor la română. MEN reaminteşte că probele sunt monitorizate audio-video.



„Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc., candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învăţământ/ centrul de examen în acest scop. Candidaţii care refuză să depoziteze obiectele respective în sala desemnată de comisie în acest scop nu sunt primiţi în examen”, arată comunicatul MEN.



De asemenea, MEN precizează că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări (manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor), precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare: stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.



„Candidaţii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate şi instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor şi schemelor şi instrumente de desen la Matematică”, subliniază sursa citată.



Potrivit metodologiei de organizare şi desfăşurare a EN VIII, cazurile de fraudă şi tentativă de fraudă sunt sancţionate cu excluderea din examen şi acordarea notei 1.

Calendar EXAMENE Evaluare Naţională 2018

EVALUARE NAȚIONALĂ 2018. 11 iunie 2018: Limba şi literatura română – probă scrisă

EVALUARE NAȚIONALĂ 2018. 13 iunie 2018: Matematica – probă scrisă

EVALUARE NAȚIONALĂ 2018. Limba şi literatura maternă – probă scrisă

EVALUARE NAȚIONALĂ 2018. 19 iunie 2018: Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (până la ora 12:00)

EVALUARE NAȚIONALĂ 2018. 19 iunie 2018: Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)

EVALUARE NAȚIONALĂ 2018. 20-22 iunie 2018: Soluţionarea contestaţiilor

EVALUARE NAȚIONALĂ 2018. 23 iunie 2018: Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor