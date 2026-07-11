Evaluarea contestațiilor de la Bacalaureat 2026 s-a încheiat. Ce mesaj le transmite ministrul Educației elevilor care au picat examenul

Contestații Bac 2026 și vizualizarea lucrărilor FOTO: Agerpres

Evaluarea lucrărilor contestate la examenul de Bacalaureat s-a încheiat, a anunţat sâmbătă seara ministrul interimar al Educaţiei, Mihai Dimian, care precizează că urmează etapele tehnice - transferul datelor, popularea platformei informatice, generarea şi verificarea rapoartelor finale.

„Se încheie astfel un proces complex desfăşurat într-un context dificil: nemulţumiri generate de măsurile luate în anul precedent, tentative de boicotare a simulărilor şi de greve, provocări organizatorice, temperaturi record pentru luna iunie. Cu toate acestea, majoritatea profesorilor şi personalului didactic şi administrativ au avut în permanenţă în centrul preocupărilor lor interesul elevilor. Le mulţumesc tuturor”, a transmis Dimian, într-o postare pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

El spune că „toate acestea demonstrează încă o dată că majoritatea angajaţilor din învăţământ îşi fac datoria cu responsabilitate şi profesionalism".

„Din păcate, de prea multe ori, atenţia publică se concentrează asupra excepţiilor, iar acestea ajung să creeze o imagine incompletă şi uneori nedreaptă privind întregul sistem. Felicitări tuturor absolvenţilor care au participat la examenul de Bacalaureat şi, în mod special, celor care au promovat. Suntem alături şi de cei care nu au reuşit de această dată. Vă încurajez să continuaţi pregătirea şi să vă înscrieţi la sesiunea din august. Sunt convins că puteţi transforma această experienţă într-un nou început şi că puteţi reuşi”, a mai scris ministrul interimar al Educaţiei, pe pagina sa de socializare.

Rezultatele finale, după contestaţii, de la examenul naţional de Bacalaureat vor fi afişate luni.