Geografia României va deveni materie separată la liceu, anunță ministrul Daniel David

Geografia României va deveni o disciplină separată în liceu, a anunțat ministrul Educației, Daniel David, după consultări cu decanii facultăților de geografie, Academia Română și Societatea de Geografie din România (SGR). Oficialul a precizat că această schimbare va intra în vigoare în noile planuri-cadru pentru elevii care încep clasa a IX-a în 2026, pe modelul disciplinei Istoria românilor / a României, recent anunțată ca materie distinctă și inclusă în trunchiul comun (clasele IX-X).

„Lucru pe care mi l-am dorit de la început”, a subliniat ministrul, explicând că Geografia României face parte dintr-o viziune mai amplă privind educația națională.

Un nou model educațional bazat pe identitate națională

Potrivit Edupedu, într-o intervenție live pe Facebook, joi seară, Daniel David a detaliat noua abordare curriculară:

„Avem nevoie (la liceu – n. red.) de acea componentă despre care discutam, și anume o componentă de cultură și identitate națională, în care eu văd elementele de gramatică, elementele de istorie – dar nu orice istorie, ci istoria românilor și a României –, componentele de geografie – dar nu orice geografie, ci geografia României. Astfel încât, așa cum am spus de la început și în toate discuțiile publice, sunt dispus să gândesc numărul de ore în condițiile în care venim cu această conceptualizare și în condițiile în care venim cu noi modele, în care promovăm istoria, geografia și gramatica”, a spus Daniel David.

Decizii după consultări cu experți în domeniu

Ministrul a subliniat că schimbările vin în urma unor întâlniri cu specialiști:

„Sigur, lucrurile merg bine, în sensul că am povestit despre întâlnirea pe care am avut-o cu istoricii, care mi-au propus un nou model de a gândi istoria la nivelul liceului, în care, după mulți, mulți ani, readucem disciplina Istoria românilor și a României, ceea ce mă bucură. Iar astăzi (n. red. joi, 20 februarie) am avut o întâlnire cu geografii, care și ei mi-au dat un alt model de a regândi geografia la nivelul liceului, astfel încât, după foarte mulți ani, vom avea din nou materia de Geografia României, lucru pe care mi l-am dorit de la început. Eu le-am gândit inițial – dacă țineți minte – să le aduc în clasele a IX-a și a X-a, pentru a le putea oferi tuturor copiilor, dar am fost deschis și la alte modele. Am spus că nu putem continua cu ce avem acum”, a mai spus el.

„Mă bucur că Academia Română, universitățile mari și societățile profesionale din zona istoriei și geografiei au înțeles mesajul meu și au venit cu alte modele, cu care vom merge înainte, pentru a da acest curriculum important de cultură și identitate națională”, a concluzionat Daniel David.