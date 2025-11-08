Joe Biden l-a acuzat pe Trump că a "demolat democraţia" Americii şi că apără interesele aliaţilor lui bogaţi

Biden a lansat un atac dur la adresa lui Trump. Foto: Hepta

Fostul preşedinte al SUA l-a criticat, vineri, pe actualul lider de la Casa Albă, despre care a spus că "a demolat democraţia", potrivit CNN. "Ştiam că Trump va provoca distrugeri, dar n-am anticipat că va exista o demolare adevărată”, a spus Biden la o gală găzduită în Omaha de Partidul Democrat din Nebraska, referindu-se la demolarea aripii de est a Casei Albe pentru ridicarea unei săli de bal de 90.000 de metri pătrați.

„Este un simbol perfect al președinției sale”, a spus Biden. „Trump a aruncat cu o bilă de demolare și în Constituție, în statul de drept, în însăși democrația noastră.”

Biden a ironizat, de asemenea, declarațiile repetate ale lui Trump conform cărora al doilea mandat al său a adus „o epocă de aur” țării.

„Acum spune că suntem, citez, «într-o epocă de aur». Singurul aur este ceea ce agață pe manta”, a spus fostul președinte, referindu-se la dotările aurite ale lui Trump la Biroul Oval.

I-a reproşat că ar apăra interese aliaţilor bogaţi

Uneori, în timpul remarcilor, Biden i s-a adresat direct lui Trump. Într-un caz, fostul președinte i-a spus lui Trump: „Acționați într-un mod care ne face de râs ca națiune, sincer.”

De asemenea, l-a criticat pe Trump pentru că a prioritizat interesele aliaților săi bogați în detrimentul poporului american.

„Lucrați pentru noi, domnule președinte. Noi nu lucrăm pentru dumneavoastră. Lucrați pentru noi, nu doar pentru miliardari și milionari”, a spus Biden, adăugând: „Sunt furios.”

Afirmaţiile lui Biden vin într-un moment în care țara se află în cea mai lungă închidere a guvernului din istorie, impasul fiind centrat pe problema subvențiilor pentru asistența medicală.

Democrații refuză să susțină proiectul de lege al republicanilor de finanțare a guvernului, deoarece acesta nu prelungește subvențiile sporite pentru primele de asigurare medicală din Legea privind îngrijirea medicală accesibilă, care urmează să expire la sfârșitul anului.

Biden, diagnosticat cu cancer la prostată

Fostul președinte a discutat și despre diagnosticul său de cancer la prostată, la doar câteva săptămâni după ce a sunat clopoțelul pentru a comemora finalizarea unui curs de radioterapie. Biden a legat experiența sa personală cu boala de importanța asistenței medicale.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru medici și asistente și pentru progresele incredibile pe care le facem în cercetarea cancerului”, a spus Biden. „Acum, Trump și prietenii săi republicani reduc finanțarea guvernamentală pentru asistența medicală și o fac mai scumpă, mai scumpă pentru aproape toată lumea.”