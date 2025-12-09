Ministrul Educației spune că trebuie să existe unităţi de învăţare specific dedicate combaterii traficului de persoane

Daniel David spune că este o strategie în care sunt implicate multe autorităţi / Sursa foto: Agerpres

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a afirmat marţi că trebuie extinsă în şcoală problematica combaterii traficului de persoane de la stadiul de informare şi conştientizare prin diverse proiecte la includerea temei în curriculum, prin unităţi de învăţare specific dedicate.

„Este o strategie în care sunt implicate multe autorităţi. (...) Au fost activităţi focalizate pe elemente de conştientizare şi informare pentru elevi şi profesori, pe de-o parte. A doua categorie, pentru elevi şi părinţi, pe de altă parte. Apoi, am avut acţiunile în zona grupurilor vulnerabile, unde ştim că există probabilitate mai mare să apară astfel de fenomene, mai ales în zona în care sărăcia e mai puternică. Şi încercăm să venim nu doar cu informare şi conştientizare.

Sunt şi acele programe legate de bursele sociale, masa caldă şi Programul Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar (PNRAS), care toate încearcă să susţină şcoala în acele zone dezavantajate. Şi în acelaşi timp, al patrulea punct, se leagă de cum ne pregătim profesorii pentru a conştientiza această problemă şi a crea o cultură în şcoală care se opune acestor probleme”, a afirmat David, marţi, la Parlament, după şedinţa Comisiei speciale comune a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru combaterea traficului de persoane.

Ministrul s-a referit la „întărirea componentei de conştientizare”.

„Aş vrea ceva mai mult, şi anume zona de curriculum, să conţină unităţi de învăţare specific dedicate acestor probleme. Adică, să întărim componenta de conştientizare, să nu o faci numai prin proiecte pe care le planifici mai mult sau mai puţin stabil.

Odată ce ai pus această temă în curriculum, rămâne. Şi nu uitaţi că acel curs despre care vorbesc - 'Consiliere şi orientare' - este în trunchiul comun”, a adăugat ministrul.