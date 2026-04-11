O universitate din Timișoara vrea să îi aducă pe copiii românilor din diaspora la studii în România: „Școala românească e competitivă”

Universitatea de Ştiinţele Vieţii „Regele Mihai I” din Timişoara lansează cel mai ambiţios proiect de internaţionalizare. Pe lângă studenţii din 47 de ţări care deja învaţă la cele 12 specializări din Timişoara, Universitatea îşi propune acum să îi aducă acasă pentru studii pe copiii românilor plecaţi în disapora în ultimele decenii.

Rectorul Universităţii Ştiinţele Vieţii din Timişoara, Cosmin Popescu, a declarat, la Antena 3 CNN, că după un an de muncă, proiectul a fost lansat în urmă cu o săptămână la Bruxelles, iar răspunsul primit de la comunitatea de români din Belgia a fost copleșitor.

„Uniți prin educație am început, evident, din centrul Europei, de la Bruxelles. Am avut o surpriză deosebit de plăcută, fiind prezenți din universitate o delegație acolo unde am reușit să ne întâlnim cu foarte mulți români de-ai noștri, copii și vârstnici, maturi, plecați din din România. Am descoperit practic o a doua Românie.

Oameni maturi, oameni responsabili, oameni care gândesc într-o formă constructivă și au fost deosebit de plăcut impresionați pentru faptul că ne-am gândit la dumnealor, la copiii dumnealor. Am avut sprijinul instituțiilor publice din România, dar vorbim totodată și de Ambasada României de la Bruxelles, de Consulatul României la Bruxelles, de Institutul Cultural Român, Biserica Ortodoxă și alte biserici creștine”, a spus rectorul universitar.

Profesorul își propune să îi convingă pe românii care s-au stabilit în străinătate să își îndemne copiii să studieze în România.

„(Școala românească) este una competitivă atunci când vorbim de universitate ca noastră și alte universități din România unde există învățământ de calitate, există cercetare antreprenorială, există inovare, există internaționalizare. (...) Avem o strategie foarte clară pe ceea ce înseamnă internaționalizarea, iar acest proiect al universității noastre se încadrează pe ceea ce se gândește, pe ceea ce se dorește și pe ceea ce se face în România”, a spus rectorul Cosmin Popescu.

Universitatea Ştiinţele Vieţii „Regele Mihai I” din Timișoara dedică o parte importantă din activitatea sa antreprenoriatului. O parte din produsele dezvoltate de studenții universității au fost prezentate la Bruxelles.

„Sunt produse care sunt aflate sub acest brand înregistrat la nivel european, Academica Food, un brand al universității noastre, cu care am mers și la Bruxelles. Dar intenția noastră este să mergem și în alte țări din Europa, unde sunt comunități puternice de români”, a explicat rectorul.

Studenții care învață la Universitatea de Ştiinţele Vieţii provin din 47 de țări.

„Nu o să pot să număr acum toate cele 47 de țări de unde sunt studenți care studiază în universitate în limba engleză, limba franceză sau cei care urmează un an pregătitor în limba română, dar la momentul acesta studiază 4 ani sau 6 ani sau cei care vin la master 2 ani de zile, limba română sau engleză. Sunt țări care sunt din din Europa de Vest, Spania, Germania, Franța, Italia, Belgia, din Israel, din zonă magrebiană, din nordul Africii, din zona centrală Africii, din Statele Unite, Canada, Australia, din țări din Asia”, a adăugat profesorul.