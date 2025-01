Oraşul unde un hotel de 8 milioane de lei, construit de Ministerul Educaţiei, stă abandonat de 13 ani. Care este motivul

Hotelul era destinat sportivilor şi avea o capacitate de cazare de 200 de persoane. Sursa foto: Getty Images

Un hotel construit de Ministerul Educaţiei în oraşul Arad, care urma să fie folosit de sportivi, a rămas abandonat din 2012, după ce au fost investiţi peste opt milioane de lei, finanţarea fiind oprită în momentul în care se începuseră amenajările interioare, transmite Agerpres.



Hotelul era prevăzut cu 100 de locuri de cazare şi o cantină cu o capacitate de 200 de persoane şi ar fi trebuit să fie atribuit Clubului Sportiv Şcolar „Gloria", pentru a se asigura cazarea sportivilor la diverse competiţii.



Directorul Clubului, Paul Barta, a declarat, pentru AGERPRES, că în ultimii ani au existat câteva discuţii pentru a se găsi soluţii de finanţare astfel încât hotelul să fie finalizat, pentru a se evita degradarea clădirii care stă nefolosită de 13 ani.

„În 2022 am iniţiat discuţii cu Universitatea 'Aurel Vlaicu' pentru a prelua imobilul şi a-l finaliza. Am încheiat un protocol de colaborare, care prevedea că o parte din locurile de cazare ne reveneau nouă, după finalizarea lucrărilor. Totuşi, nu s-au făcut paşi concreţi, nu au existat aprobările de la Bucureşti.

Există şi unele probleme cu cele trei CF-uri ale terenului pe care se află complexul, care ar trebui unificate. Am mai discutat şi posibilitatea unui parteneriat cu un ONG local, este una dintre soluţiile pe care le luăm în calcul pentru finalizarea lucrărilor", a declarat Paul Barta.



El a estimat că ar fi nevoie de cinci milioane de lei pentru ca hotelul să fie finalizat, afirmând că pe lângă amenajările interioare sunt necesare şi reabilitări pentru unele lucrări realizate cu 13 ani în urmă.



Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean au declarat, pentru AGERPRES, că imobilul se află în inventarul domeniului public al statului, respectiv este al Ministerului Educaţiei. Instituţia a făcut solicitări pentru alocarea de fonduri bugetare pentru finalizarea proiectului, dar nu a primit deocamdată un răspuns favorabil.



Inspectorul şcolar general, Marius Gondor, a precizat că problema CF-urilor nu ar împiedica finalizarea lucrărilor, dacă ar exista finanţare.



„Este un obiectiv de investiţii pe lista Ministerului Educaţiei, dar rămâne problema asigurării fondurilor necesare. Noi am solicitat bani şi din bugetul pe acest an, aşteptăm un răspuns. Dacă vom primi bani, mai sunt unele etape de parcurs, actualizarea indicatorilor tehnico-economici, realizarea licitaţiei de atribuire a lucrărilor.

Pe de altă parte, anul trecut am făcut acolo lucrări de conservare a imobilului, am sigilat ferestrele şi uşile, pentru că intrau oameni ai străzii, am făcut şi curăţenie. Din păcate, celelalte variante care au fost discutate pentru a se finaliza hotelul nu au avut succes", a declarat Gondor.



Referitor la această situaţie, Primăria Arad a transmis, la solicitarea Agerpres, că a încercat fără succes să obţină clădirea de la Ministerul Educaţiei, pentru a o finaliza.



„Terenul în suprafaţă de 3.136 mp se află în proprietatea publică a Statului Român. Municipalitatea şi-a manifestat intenţia de trecere a respectivului teren din proprietatea publică a Statului Român în domeniul public al Municipiului Arad. A fost adoptată în acest sens HCLM 176/2015. Solicitarea noastră a rămas fără răspuns.

În 2020, se înaintează Ministerului Educaţiei şi Cercetării o adresă prin care se solicită transmiterea imobilului construcţie în proprietatea municipiului.

Nici această solicitare nu a primit răspuns de la Bucureşti. Mai mult decât atât, s-au purtat discuţii cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru a se transfera imobilul către Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad, cunoscându-se planurile unităţii de învăţământ superior în legătură cu acest imobil.

Din păcate, nici acest transfer nu s-a materializat. În aceste condiţii, atât timp cât terenul nu se află în domeniul public al Municipiului Arad, nu se poate demara nicio investiţie în zonă", a transmis Primăria.



Clubul Sportiv Şcolar „Gloria" consideră că hotelul ar fi necesar, în condiţiile în care „în oraş mai sunt puţine locuri de cazare în internatele şcolare" iar cazarea copiilor în cazul competiţiilor se face cu dificultate.



„Acest hotel ar fi legat de bazele sportive din vecinătate, ar fi util să avem locuri de cazare, nu doar pentru participanţii la competiţii, dar şi pentru copiii din judeţ care au un mare potenţial de a practica sport de performanţă, dar nu au posibilitatea de a se caza pe cont propriu în Arad", a spus Paul Barta.



Ministerul Educaţiei a finanţat cu 8,2 milioane de lei construirea hotelului, până în 2012, când a oprit alocările bugetare. În 2018, s-au făcut promisiuni de reluare a finanţării. La acel moment, se estimase că ar fi nevoie de 2,1 milioane de lei, bani care nu au fost însă alocaţi.



În afara locurilor de cazare şi a cantinei, proiectul include o sală de conferinţe, subsol cu săli de sport, dar şi terenuri sportive exterioare.



În ultimii ani, pereţii exteriori ai clădirii au fost mâzgăliţi cu vopsea, iar în interior au fost provocate distrugeri de către oameni ai străzii, înainte ca în toamna anului trecut să fie sigilate intrările.