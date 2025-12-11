Primăria Sectorului 3 a început lucrări de extindere și modernizare la fostul MF3, celebru pentru filmul „Liceenii”

Fostul liceu MF3, actualul Cuza, a fost înființat în septembrie 1967 / sursă foto: Facebook - Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza", Bucuresti

La finalul anilor '80, filmul „Liceenii” făcea furori în rândul adolescenților din România. Ștefan Bănică Junior și Oana Sîrbu au devenit idolii unei generații cu povestea de dragoste dintre eroii pe care îi interpretau. Dar poate mulți nu știu că una dintre locațiile de filmare a fost celebrul Liceu MF3, astăzi Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”. La 40 de ani de la filmarea celebrelor scene, clădirea liceului este însă de nerecunoscut, așa că a intrat într-un amplu proces de consolidare și extindere cu modernizare.

Fostul liceu MF3, actualul Cuza, a fost înființat în septembrie 1967 și se pare că avea un farmec aparte pentru regizorii acelor vremuri.

Tot acolo s-a filmat, cu un an înainte, „Declarație de dragoste”, producția cu Adrian Păduraru și Teodora Mareș și în rolurile principale, dar anii și-au pus amprenta pe clădirea școlii, astfel că a avut nevoie urgentă de consolidare, clădirea fiind cu risc seismic. Așa că Primăria Sectorului 3 a trecut urgent la treabă.

A accesat finanțări europene și a intrat cu lucrări. Întreaga clădire a fost decopertată și s-a început punerea în siguranță. Și pentru că liceul este unul dintre cele mai căutate din oraș, recunoscut pentru pregătirea riguroasă, odată cu lucrările de consolidare și modernizare s-a decis și extinderea clădirii. Numărul claselor se va dubla, de la 24 de săli și laboratoare și se va ajunge la 50, iar la etaj va fi amenajată o sală de sport și una de festivități.

Generații întregi de absolvenți au ieșit pe porțile Liceului Alexandru Ioan Cuza, unul dintre cele mai bune din oraș. Doctori, arhitecți, ingineri, mulți dintre cei care au devenit nume de succes în aceste domenii au fost cândva liceeni la fostul MF3.

Primăria Sectorului 3 spune că lucrările se vor termina până la începutul noului an școlar, iar tot de atunci elevii de la Liceul „Alexandru Ioan Cuza” nu vor mai învăța pe schimburi, ci doar de dimineață. Un câștig enorm pentru Capitală, în care multe unități de învățământ organizează cursuri pe două sau chiar trei schimburi, din cauza lipsei de spațiu.