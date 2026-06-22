Profesoara din Sibiu care a dus robotica din școală până la Campionatul Mondial din SUA, finalistă în „Liga Profesorilor Excepționali”

Alina Hoară. Foto: Facebook

Alina Hoară, profesor pentru învățământ primar la Liceul de Artă din Sibiu, este unul dintre cei 20 de finaliști ai campaniei naționale „Liga Profesorilor Excepționali”, ediția 2026. Campania, organizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, aduce în atenția publicului profesori care schimbă educația prin ceea ce fac, zi de zi, la clasă.

Cu o experiență de aproape două decenii la catedră, Alina Hoară a integrat robotica și experimentele științifice la ciclul primar, reușind să califice o echipă de elevi la etapa mondială FIRST LEGO League din Statele Unite.

Drumul spre succes al profesoarei a început cu o lecție neașteptată, în perioada debutului său în învățământ. În timpul unei inspecții pentru definitivat, la Școala 25 din București, Alina Hoară a decis să scoată ora de științe în curtea școlii, unde părinții și bunicii au săpat gropile pentru pomii ce urmau a fi plantați de elevi. A fost momentul în care a înțeles că educația solidă are loc atunci când este implicată școala alături de familie și comunitate.

Odată mutată la Liceul de Artă din Sibiu în 2012, a menținut această abordare aplicată. A mobilizat resurse pentru a amenaja o curte a copiilor, o scenă în aer liber și un muzeu interactiv dedicat științelor exacte, unde elevii pot observa fenomene din fizică și astronomie.

Din 2013, după ce a introdus primul kit Lego Education la clasă, Alina Hoară a transformat matematica și științele în discipline interactive. Elevii săi au început să programeze roboți care scriu litere sau trasează figuri geometrice, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

Performanțele echipelor sale au depășit granițele țării, culminând în 2025 cu participarea la etapa mondială FIRST LEGO League de la Houston, SUA. Mai mult, profesoara a extins accesul la tehnologie și pentru elevii cu deficiențe de auz sau pentru copiii din zone defavorizate, cum este Delta Dunării.

Pe lângă activitatea didactică, Alina Hoară a fondat Asociația Învățătorilor din Sibiu și a inițiat „Gala Învățătorilor”, un proiect dedicat recunoașterii muncii cadrelor didactice valoroase. Totodată, ea însăși un model de învățare continuă, obținând titlul de doctor în timp ce era la catedră.

În prezent, Alina Hoară se numără printre cei 20 de finaliști ai campaniei „Liga Profesorilor Excepționali”, organizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Românii care doresc să susțină munca Alinei Hoară pot vota până pe 15 iulie, accesând platforma oficială: https://vot.fundatiadanvoiculescu.ro/. Votul publicului reprezintă o recunoaștere adusă dascălilor care aleg să construiască viitorul României prin pasiune, inovație și implicare continuă.