Profesorii vor protesta miercuri la Guvern și la Parlament. Sindicaliștii spun că 20.000 de oameni vor fi în stradă

1 minut de citit Publicat la 11:49 16 Iun 2026 Modificat la 11:51 16 Iun 2026

Profesorii vor protesta miercuri la Guvern și la Parlament. Sindicaliștii spun că 20.000 de oameni vor fi în stradă. FOTO Facebook FSLI

Sindicaliştii din Educaţie vor protesta miercuri în faţa Guvernului şi Parlamentului, nemulţumiţi de prevederile proiectului noii legi a salarizării, au anunţat reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" şi ai Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ.

Potrivit unor surse sindicale, la protest sunt aşteptate să participe aproximativ 20.000 de persoane.

"Destul! Educaţia cere respect! Dragi colegi, mâine ieşim din nou în stradă. Ne strângem în Piaţa Victoriei pentru a ne cere drepturile!", a transmis Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret".



Sindicaliştii vor protesta în faţa Guvernului şi apoi se vor deplasa către Parlament.



"Măsurile de austeritate impuse recent şi nepăsarea guvernanţilor faţă de angajamentele asumate în anii trecuţi ne obligă să ieşim din nou în stradă. Fără o reacţie fermă şi unitară, drepturile noastre vor fi din nou afectate. (...) Fiecare angajat din educaţie are dreptul la condiţii socio-profesionale decente şi la recunoaşterea muncii depuse prin salarii corecte. Fiecare copil are dreptul la o educaţie de calitate", subliniază Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ



Potrivit sindicaliştilor, noua lege a salarizării "condamnă" profesorii la sărăcie



Varianta de proiect al noii legi a salarizării unitare reprezintă "o încălcare flagrantă a legislaţiei în vigoare, o sfidare a angajamentelor asumate faţă de organizaţiile sindicale şi o dovadă incontestabilă că Guvernul, preşedintele României şi partidele politice îngroapă educaţia, în loc să o trateze ca pe fundamentul pe care se construieşte viitorul unei naţiuni", afirmau sindicaliştii la finalul lunii aprilie.